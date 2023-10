Az rendezvényen több más elismerés mellett át szeretnének adni egy közönségdíjat is – hívta fel a helyiek figyelmét Máté Antal, Nyírbátor polgármestere a közösségi oldalán. A városlakók szavazata alapján szeretnék megtalálni a város legszebb, leginkább vendégbarát üzletét, vendéglátó helyét. Üzlethelyiségre, étteremre, cukrászdára, fagyizóra, kávézóra, szórakozóhelyre is lehet majd voksolni. A hamarosan induló szavazásra azok a vállalkozások kerülnek be, amelyekre a legtöbb javaslatot érkezik a polgármester facebook oldalára. A szavazáshoz - hasonlóan a jövő évi fellépőkhöz - városkártyán küldik majd ki a digitális szavazólapot.