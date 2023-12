Van egy ruhadarab, amely Coco Chanel óta az egyik legnépszerűbb, és szinte valamennyi alkalommal megállja a helyét. A „kis fekete” bármennyire is hasznos, szilveszterkor jobb, ha a szekrényben marad. Töltsük bárhol is az esztendő utolsó napját, kötelező kiöltözni!

Okosan a csillogással!

A merészebbek inspirációért bármelyik ruházati üzletbe betérhetnek, hiszen csillogásból nincs hiány. A flitteres ruhadarabok talán a szezon legdivatosabbjai, stílustól és fazontól függően mindenki találhat kedvére valót. A flitterrel azonban okosan kell bánni, ha valaki nem szeretne nagyobbnak tűnni, mint amilyen valójában. Még sötét színekben is erősít, így nem mindegy, mely testrészen viseljük, stabil alkatismeret birtokában azonban nem kell lemondani a csillogásról. A szélesebb csípőjű, körte testalkatúak inkább a felsőtestükön viseljék a ragyogást, ahogyan azok is, akik dúsabb keblekre vágynak. Az egyenes testalkatúak flitteres szoknyával kerekíthetik csípőjüket karcsúsított blézer kíséretében. Jól áll nekik továbbá egy flitteres blúz és szoknya párosítás is, azonban figyeljenek arra, hogy hangsúlyozzák a derekat.

A fordított háromszög testalkatú hölgyek szintén a csípőjüket erősítsék akár egy flitteres rövidnadrággal, de bátran bújhatnak overálba is, a lényeg, hogy a vállakat ne hangsúlyozzák. Az alma testalkat inkább kiegészítőként viseljen flittert a ruha mandzsettája, gallérja, sál, táska, lábbeli vagy egy flitteres barett formájában. A homokóra – nőies idomaikat még inkább kiemelve – bátran bújhat tetőtől talpig flitterbe, akár egybeszabott ruhát választ, akár nadrágos megoldást.

Aki kevesebb csillogással is beéri, mégis alkalomhoz illően szeretne megjelenni, a szatén megfelelő választás lehet, azonban, mivel fényes, a flitterhez hasonlóan erősíthet. A tükörbársony sejtelmesen ugyan, de fényével teltebbé teszi viselőjét, így az erősebb testalkatúak a sötétebb színekre szavazzanak, míg a karcsúbbak a világosabb árnyalatokat, illetve az aranyat és ezüstöt részesítsék előnyben. A tüll és a csipke örök, ha alkalomról van szó, ám viselésük szintén megfontolást érdemel. Amennyiben a tüllt rétegezve viseljük, kövérít, aki azonban kerekíteni szeretné a csípőjét, esetleg tomporát, válasszon bátran egy tüllszoknyát.

Az év utolsó napját nem mindenki tölti mulatozással, társaságban. Ilyenkor is adjuk meg a módját, még ha visszafogottabban is, de egy fémszállal átszőtt pulóver vagy kötött ruha ünnepi, egyben kényelmes viseletet garantál.

Bármilyen az outfit, kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a magasságot is: 160 centiméter alatt a magassarkú szinte kötelező, aki a kényelmesebb változatot preferálja, válassza a platformos vagy az éktalpú változatokat. Jó továbbá, ha a ruha vagy szoknya hossza egészen a földig ér, valamint az is, ha ugyanazt a színt viseljük alul, mint felül. Ezekkel az egyszerű praktikákkal optikailag látványosan nyújtható a testalkat. A 180 centi fölöttieknek azonban érdemes mintákkal és színekkel osztani a testet.

Extrém is lehet

A smink és a hajviselet ugyanúgy a megjelenés része, mint a kabát vagy a táska. Szilveszterkor erre is érdemes figyelmet fordítani. A kevesebb több elve ilyenkor háttérbe szorul, mind a smink, mind a frizura lehet sokkal merészebb, sőt, extrém is, kinek-kinek kedve és stílusa szerint.

Piszár Tünde személyi stylist, stíluskommunikátor