Régi hagyományt élesztett fel újra a vármegyei vadászkamara, amikor 2019-ben megyei vadászbált szervezett. 2005-ig ugyanis minden évben megtartották a mulatságot, akkor azonban vége szakadt a sorozatnak.

Éppen ezért gondolta újra a vigasság felélesztésének lehetőségét a vármegyei vadászkamara vezetősége. S nemcsak megújította az elképzelést, hanem más szintre is emelte azt. Az újítások közül fontos kiemelni azt, hogy nemcsak egyszerű bált, hanem jótékonysági bált álmodott meg az elnökség.

Felelősség a jövő nemzedékéért

– A vadászok is érző szívű, családos emberek, akik ugyanúgy felelősséget éreznek a jövő nemzedékéért, mint bárki más. Sőt a természetet járva talán még jobban is érzékelik, látják, hogyan változik környezetünk, hogyan veszünk el egyre többet az unokáink lehetőségeiből saját jólétünk érdekében – mondta szerkesztőségünknek Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének titkára.

– Éppen ezért már az első alkalommal sikeres volt a jótékonysági vadászbálunk. Kereken egymillió forint adományt tudtak a vadászok az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány részére átadni. Az alapítvány olyan eszközöket vett ekkor, amelyekkel a szülés folyamata alatt folyamatosan nyomon követhetőek a gyermek életfunkciói. Így a legkisebb rendellenességet is azonnal érzékelik a szülészorvosok, és azonnal beavatkozhatnak. Szerencsénk volt 2020-ban, mert még a Covid-járvány miatti lezárásokat éppen megelőzve rendezhettük meg a második jótékonysági vadászbált, ami már nemcsak hogy sikeres, de telt házas is volt.

Megduplázták az előző évit

– A jó hangulat mellett vadászaink nem feledkeztek meg a fő célról, a jótékonykodásról sem. Bizonyára számított az is, hogy bemutathattuk azt a CT-gépet, amit az előző évi báli bevételből szerzett be a Jósa András Oktatókórház Újszülött Osztály Szülőszobájának az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány. Így sikerült megduplázni az előző évi adomány összegét a résztvevőknek, és kétmillió forinttal hozzájárulni az újszülöttek egészségének megőrzéséhez. Az adományokból olyan eszközöket szereztek be, amelyek segítségével minta vehető a magzatvízből a magzat egészségének veszélyeztetése nélkül – folytatta a vármegyei szervezet titkára.

– Sajnos, a Covid miatti lezárások alól a Vadászkamara rendezvényei sem élveztek kivételt, így a karitatív célú rendezvényünkre két év kényszerszünet várt. Talán ezért, talán csak a vadászok közmondásosan jó összetartása miatt a 2023. évi újraindulás felülmúlta minden várakozásunkat. Nemcsak hogy nagy volt az érdeklődés, hanem még pótasztalokra is szükség volt, hogy elférjenek a bálozók a már állandó helyszínné előlépett Verba Tanya rendezvénytermében.

Népszerű volt a tombola is

– Kőrizs Balázs és a Nyírség Táncegyüttes tagjai most is fergeteges hangulatot varázsoltak. A tombolahúzás hangulatát azonban nemcsak ez, hanem az ifj. Plavecz János vadászkamarai elnök által fődíjként felajánlott finnországi fehérfarkú szarvas vadászata tette igazán pezsgővé. Nem csoda hát, hogy igen szép számmal keltek el a tombolaszelvények, és ennek köszönhetően újabb szintet lépve hárommillió forint gyűlt össze jótékonysági célra.

Pirossal bekarikázni!

– Az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány vezetősége ebből ismét szülést könnyítő, illetve az újszülött egészségének megóvását segítő eszközöket kíván beszerezni, továbbá a Jósa András Oktatókórház Újszülött Osztály Szülőszobáján dolgozó nővéreket fogja a legújabb technikákkal megismertetni továbbképzésen.

– Bár még odébb van a báli szezon, de már most érdemes beírni a naptárba, hogy 2024-ben is lesz jótékonysági vadászbál. A piros ceruzával január 27-ét kell bekarikáznunk, és nyugodtan szólhatunk nem vadászó ismerőseinknek is, hiszen itt mindenki jól érezheti magát. A helyszín a már megszokott Verba Tanya lesz, ahol a messzebbről érkezők szobát is foglalhatnak, persze csak ha időben telefonálnak – tette hozzá befejezésül Fazekas Gergely.