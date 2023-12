Eltűnt a Mikulás címmel tekinthettek meg interaktív meseműsort a csengeri óvodások hétfőn délelőtt a Szamos menti város művelődési központjában. A gyerekek hathatós segítségének hála, az előadás végére - a jelenlévők nagy örömére – a Mikulás is megérkezett, majd ezt követően fogadta is az első látogatókat az intézményben megnyílt Mikulásházban. A nagy szakállú szerda délig várja a település óvodás, bölcsődés és gyerekházi csoportjait, de versekkel és dalokkal a tarsolyukban ellátogatnak hozzá a helyi kisiskolások is.

Fotó: Kákos Dávid