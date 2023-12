A hazai vadásztársadalom tagjai ebben az évben is bebizonyították, hogy helyén van a szívük! Az elmúlt időszakban az ország 43 pontján tartottak jótékonysági vadászatokat, az ezeken összegyűjtött bevételt pedig 23 magyarországi kórház gyerekosztályainak ajánlották fel. Természetesen megyénk is csatlakozott az akcióhoz: négy helyszínen, köztük Vásárosnaményban is megrendezték a vadászatokat – utóbbi vadászaton a neves színművész, Reviczky Gábor volt a jótékonysági nagykövet. Megyénkben 47 vadász és 17 támogató összesen 3,5 millió forintot gyűjtött össze, és ezzel országosan a legjobbak között szerepelt Szabolcs-Szatmár-Bereg. Az adományokat emléklappal köszönte meg az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft., ilyet kapott a Hunor 96 vadásztársaság is – tájékoztatta lapunkat Kiss B. Zoltán, a társaság elnöke.