Mai podcast adásunkban egy különleges nyári programról lesz szó. Wermeser Anita azért hozta létre egyesületét, hogy megfelelő anyagi hátteret biztosítson az autista gyermeket nevelő családok élménytáborának, melynek ő az ötletgazdája. A sonkádi nyaraláson a szülők, az ép és érintett gyermekek egyaránt kikapcsolódhatnak akár együtt, akár külön-külön is. Míg a felnőttek pihennek, élvezik az együtt töltött időt vagy valamilyen foglalkozáson igyekeznek kiengedni a mindennapok feszültségeit, a gyerekek különféle specifikus terápiákon (állatasszisztált, mozgás, mese) vesznek részt. A tábor egy hete alatt mindannyian óriási fejlődésen mennek át, ami kihat a hétköznapjaikra is. Az idén Sonkád mellett előszőr egy másik helyszínen, Dédestapolcsányon is fogadják a családokat. Az egyesület ifjúsági szakmai munkatársa, Simon Gabriella beszélt a jövőbeli terveikről.