Ahány ház, annyi szokás. Ez a közmondás illik arra is, hogy a téli hónapokban mi lesz a vármegyénkben található horgásztavakkal. A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a Pazonyi Horgásztanya és az Erdélyi Major tava már bezárta kapuját, a legközelebb már csak tavasszal ülhetnek le a vízpartra a horgászok.

Megkérdeztük a kocsordi Iskola-tó és a nagyecsedi jóléti tó üzemeltetőjét is arról, mi várható a téli hónapokban.

– November elején bezártuk a tavat a horgászok előtt, ez azonban nem jelenti azt, nem lenne élet az Iskola-tó partján. Horgászberkekben sokan ismerik a Mátészalkán élő Varga Albertet, ő továbbra is szervez versenyeket a tónál. Van egy horgászni szerető baráti társaság, gyakran összemérik ügyességüket – tájékoztatta szerkesztőségünket Bihari János tógazda.

Szenvedélyes versenyzők

– Rendeztek versenyt december 2-án és 3-án is, az úgynevezett Mikulás Kupát. A szenvedélyes versenyszeretetüket jól jellemzi, hogy 2023. január elsején az Iskola-tónál kezdték az új esztendőt, s nem lennék meglepve, ha 2024. január elsején is eljönnének – tette hozzá Bihari János.

A nagyecsedi jóléti tó téli napjairól Zoltán Istvánt, a helyi Ecsedi-láp Horgászegyesület elnökét kérdeztük meg.

Amíg be nem fagy a tó

– December elsejével megszűnt a napijegyes horgászok számára a pecázás, számukra majd csak márciusban folytatódhat a horgászat. Az egyesületi tagok azonban folyamatosan horgászhatnak a tónál egészen mindaddig, amíg be nem fagy. A lékhorgászat nem jellemző nálunk, ha léket vágunk a befagyott tavon, az csak azért van, hogy levegőhöz jussanak a halak.

Az egyesület elnöke beszámolt arról is szerkesztőségünknek, hogy a civil szervezet valószínűleg március elején tisztújító közgyűlést tart. Letelt ugyanis az ötéves ciklus, értékelik az elmúlt éveket, megbeszélik a következő öt esztendő terveit, feladatait. A mostani vezetőség szeretné majd folytatni a munkát az új ciklusban is, hogy ne szakadjon meg a folyamatosság.

Zoltán István elnök arról is beszámolt, hogy az Ecsedi-láp Horgászegyesület is részt vesz a karácsonyi ünnephez közeledve a horgászni szerető gyermekek megajándékozásában. A civil szervezet a helyi Dancs Lajos Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak ajándékoz majd horgászbotokat.