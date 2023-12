A magyar popzene történetének egyik vitán felül legjobb albuma a Locomotiv GT 1973-as mesterműve, a Bummm!, amelynek angol nyelvű verziója anno Angliában és Amerikában is megjelent. E lemez előtt tisztelegve a mátészalkai gyökerű, fantasztikus billentyűs muzsikus, Pénzes Máté régi vágyát és dédelgetett elképzelését megvalósítva, a Blahalouisianából és a Black Circle Orchestrából ismert zenésztársaival rögzítették az LGT legendás – az idén pont 50 éve megjelent – korongjának 2023-as, Na Bumm! címet kapott változatát. Ezen Pénzes Máté mellett a dobos Boros Levente, a basszusgitáros Heilig Tamás és Kiss Péter gitáros kápráztatják el a vájt fülű hallgatót, énekesként pedig Nagy Barnabás működik közre.

Az ikonikus LGT-dalok – Ő még csak most 14, Kék asszony, Gyere ki a hegyoldalba, Miénk itt a tér és a többi – a Magyar Zene Házában december 30-án csendülnek fel a fiatal zenészekből álló mai supergroup, a Pénzes Máté és A Zseb előadásában és természetesen Presser Gábor áldásával.

– Ez a felvétel a Locomotiv GT Bummm! című lemezének fel-, át- és szétdolgozása, gondatlanságból elkövetett újragondolása valódi hangszerekre, valódi és valótlan énekhangokra. Ezzel a felvétellel szeretnénk tisztelegni a 1973-as supergroup tagjai, Barta Tamás, Laux József, Presser Gábor, Somló Tamás előtt – fogalmaztak a „zsebesek”.

A régi kedvenceknek új zenei távlatokat nyitó lemezbemutató koncertjén a Magyar Zene Házában az év utolsó szombatján színpadra lép még Schoblocher Barbara, Gerendás Péter és Solti János is. Az a hír pedig mindent visz, miszerint nem csupán ott lesz, de részt is vesz rajta Presser Gábor, aki el van ragadtatva a régi nóták újra értelmezésétől!

– A Na Bummm! koncepciója már évek óta formálódott a fejemben, a megvalósítása pedig – nem tagadom – komoly logisztikai kihívásokat jelentett. Végül elkészült az album, s a vinyl LP akár már foroghat is a gyűjtők otthoni lemezjátszóin – nyilatkozta a nem mindennapi koncertjére készülő Pénzes Máté, aki az LGT-s kapcsolat kezdeteiről is beszélt.

– Nyolcéves voltam, amikor 1995-ben, a Kölyök Band tagjaként összeismerkedtem Somló Tamással, akivel közösen el is játszottunk egy számot a nyíregyházi stadionban. A barátság fennmaradt, s évek múlva már a Blahalouisiana tagjaként dolgoztunk újra egy videoklipben, amelyben ráadásul Kovács Kati és Solti János dobos is szerepelt. Később Somló meghívására a zenekarunk fellépett a Loksi Fesztiválon. A Somló emlékére rendezett koncerten a Blahából Schoblocher Barbival, Jancsó Gáborral és a MAO-val közösen léptünk fel. Ekkor hozott össze az élet Presser „Pici” bácsival, most pedig izgatottan várom a december 30-ai lemezbemutatónkon az újabb találkozást a mesterrel.