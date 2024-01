Egy súlyos baleset után a gerincsérülést szenvedett emberek hosszú ideig tartó fizikoterápiára szorulnak. Ugyanakkor arról a pszichés félelemről sem szabad megfeledkezni, ami akkor ébred bennük, amikor újra autót kell vezetniük. Mindkét problémára megoldást kínálhat, hogy a spanyolországi Toledóban működő Országos Végtagbénulási Kórházban elkezdték használni azt a díjnyertes simracing-szimulátort, amit közös munkájával alkotott meg a Ford Spain, a Fundación ONCE, a Team Fordzilla és a Hi-Speed Simulators.

Fotó: Ford

A szimulált autókat ugyanazokkal a technológiákkal lehet irányítani, amelyeket a Ford Adapta is használ (ez egy spanyolországi program a fogyatékkal élő emberek járműveinek átalakítására), így a rendszer nemcsak abban segít, hogy a betegek a virtuális utazásokon keresztül magabiztosabban térjenek vissza az autózáshoz, hanem abban is, megtanulják a módosított kezelőszervek használatát.

Ilyen például a módosított kormánykerék, amivel pedálok nélkül lehet gyorsítani és fékezni. Ez a megoldás igencsak szokatlan a legtöbb vezető számára, de ha a biztonságos virtuális térben megszokják a működését, azzal olyan magabiztosságra tehetnek szert, ami majd a való világban is segít újra a volán mögé ülni – áll a Ford hírlevelében.