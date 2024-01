A hagyományokhoz híven tavaly is megrendezte a Vadászkamara vármegyei szervezete az őzbaktrófeamustrát, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége pedig a gímbikák és a dámbikák agancsainak kiállítását. A sok-sok „fejdísz” a civil lakosságnak is különleges látványosságot nyújtott, a szakembereknek pedig sok mindent elárultak az agancsok az elmúlt évek vadgazdálkodásáról. A laikusokat csupán az agancsok mérete, az ágak száma, a gyöngyök nagysága, sűrűsége és színe nyűgözi le, a vadászok azonban jól ismerik azt az évek óta tartó folyamatos munkát, ami egy-egy aranyérmes trófea mögött meghúzódik. Nimród követői számára lehet bármilyen évszak, a vadról gondoskodni kell etetéssel-itatással a sikeres vadgazdálkodás érdekében.

Még medve is járt Szatmárban 2023-ban! A Fehérgyarmat melletti Birhó nevű erdőrészben örökítette meg a vadkamera a macit, majd ezt követően több felvétel is keringett a világhálón a hozzánk látogató medvé(k)ről. Hogy egy vagy több barna medve tartózkodott-e nálunk, azt nem sikerült megállapítani, de aztán a hívatlan vendég(ek) visszament(ek) oda, ahonnan jött(ek), a határon túlra. Nem sikerült azonban már hazajutnia annak a jeladóval ellátott farkasnak, amely Svájcból vándorolt el egészen Hidasnémeti vidékéig, ugyanis mint közismert a történet vége, a nyomozás szerint egy vármegyénkben élő személy lelőtte a nagy európai érdeklődés körében álló állatot. Az esetnek több tanulsága is van, remélhetőleg a vadászvizsgákra készülő leendő vadászok a felkészítőik segítségével levonják majd a tanulságokat, s okulnak ebből és a hasonló természetkárosító történetekből. Szerencsére az ilyen esetek ritkák, nem általánosíthatóak vadászainkra, akik önzetlenségüket, segítőkészségüket, nagylelkűségüket évről évre kimutatják: vármegyénk vadászai is részt vettek december 27-én az országos jótékonysági vadászaton, s a részvételi díjból, valamint a felajánlott további adományokból 3,5 millió forinttal segítik meg a vármegyei kórház gyermekosztályát.

Legyen szó végül még a horgászainkról is! Számos nemzetközi versenyt rendeztek az elmúlt évben többek között Rakamazon a Tiszánál, Leveleken a víztározónál. A résztvevők mindenhol egyaránt dicsérték a szervezést és a horgászvizek állományát, jó hírünket viszik szerte a nagyvilágba. Akik ismerik a horgászegyesületek és a vadásztársaságok munkáját, jól tudják, hogy a tagok mindent megtesznek a környezet védelméért, az élővilág egyensúlyáért, a fenntartható természetért, s úgy adják tovább épségben utódaiknak ezt az értékes, de valójában nagyon törékeny örökséget, ahogyan ők is kapták elődeiktől.