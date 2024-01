Sokszínű és gazdag program várt a közelmúltban Nyíregyházán mindazokra, akik fontosnak érzik napjainkban is az eszperantó nyelv tudását és használatát. Mint a rendezvényen is elhangzott, sok barátság és utazás köszönhető annak, hogy a nagyvilág eszperantistái kapcsolatban állnak egymással.

Megszüntetni a viszálykodást

Hagyomány már a Nyíregyházi „Verda Stelo” Eszperantó Egyesület életében, hogy minden év decemberében a Zamenhof-ünnepség keretében megemlékeznek a nyelv megalkotójáról, illetve az eszperantó irodalomról. A Vasutas Művelődési Házban megrendezett ünnepségen Asztalosné Koltai Györgyi köszöntötte a vendégeket a civil szervezet vezetősége nevében, majd megemlékezett az egyesület két korábbi, már elhunyt elnökéről, Járó Antalról és Sereghyné Zengő Enikőről.

A mesterséges nyelv alapítójának munkásságát Zuberecz Miklós elnök foglalta össze. Mint elmondta, Lazar Markovics Zamenhof zsidó származású lengyel szemészorvos már ifjú korában felfigyelt arra, hogy szülővárosában a nemzetiségek állandó békétlenség és viszálykodás között élnek. Így vetődött fel benne a gondolat, hogy talán egy közös nyelv megoldaná a különböző etnikumok közötti békétlenséget, viszálykodást, s megkezdte az eszperantó nyelv kidolgozását, ami aztán elterjedt a nagyvilágban.

Az országos szövetség nevében Bessenyei Anna köszöntötte a nyíregyházi szervezetet. Kiemelte, hogy a szövetségnek az egyik legaktívabb tagcsoportja a nyíregyházi közösség; számítanak a továbbiakban is az együttműködésre.

Díjat kapott a mesekönyv

Színesítette a programot a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara. A kórus Antal Krisztina vezetésével eszperantó és magyar dalokat énekelt. A zenei felfrissülés után Szabolcs István, az Eszperantó Világszövetség (UEA) képviselője Petőfi Sándor Az ítélet című versének eszperantó nyelvű fordítását mutatta be. Mint elhangzott, a hexameteres verssorok kifejezésére, visszaadására csupán négy nyelv képes: a görög, a latin, a magyar és az eszperantó. Lakatos Ildikó előadásában elhangzott a Szeptember végén című Petőfi-vers is eszperantó nyelven, majd a vendégek egy videórészletet tekinthettek meg, ami Marék Veronika írónővel készült. A riport apropóját az adta, hogy a nyíregyházi szervezet megjelentette eszperantó nyelven az írónő egyik kötetét, A csúnya kislány című könyvet, ami aztán díjat kapott az Eszperantó Világszövetségtől.

Világkongresszus Torinóban

Asztalosné Koltai Györgyi fotókban foglalta össze a nyíregyházi szervezet 2023-as munkáját. Részletesebben is beszámolt a nyáron Torinóban rendezett világkongresszusról, amelyen személyesen is részt vehetett Pusztai Ildikóval a nyíregyházi szervezetet képviselve. Elmondta azt is, hogy 2024-ben Tanzánia ad otthont a 109. kongresszusnak, elsőként az afrikai kontinensen.

Asztalos Dániel Japánban járt a közelmúltban, s felkereste azokat az eszperantistákat is, akik kapcsolatban állnak a nyíregyházi egyesülettel. Élményeit vetített előadás keretében ismerhették meg a rendezvény résztvevői. Ugyancsak élménybeszámolót tartott dr. Márkus Gábor világutazó, több könyv szerzője, a Magyarországi Eszperantó Szövetség nagykövete. A legutóbbi útja Dél-Koreába vezetett, Iksan városában a Won Buddhista Egyház központjának vendége lehetett.

Regények eszperantó nyelven

A résztvevők egy újabb videórészletet is láthattak, aminek már Nemere István volt a főszereplője. Mint közismert, a napjainkban vármegyénkben élő termékeny szerző eszperantó nyelven is írt már több regényt. A Zamenhof-ünnepség zárásaként karácsonyi és újévköszöntő eszperantó nyelvű dalokkal kedveskedett a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara.