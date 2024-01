Egy esztendő végén, illetve az új év elején mindenki számba veszi, mi minden is történt az elmúlt 365 napban. A Horgász, vadász oldalunkon a teljesség igénye nélkül felidézünk néhány eseményt 2023-ból.

Dámszarvasokban is gazdag vármegyénk

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vadászkamara a sóstóhegyi székháza udvarán 2023 májusában hatodik alkalommal rendezte meg az őzbaktrófeák mustráját.

Sok tényező befolyásolja

A szakemberek és az érdeklődők több mint háromszáz olyan őzbak agancsát láthatták, amelyeket a tavalyi szezon elejétől, vagyis április 15. óta ejtettek el a hazai és a külföldi vendégvadászok. A vendégek megcsodálhatták a kállósemjéni Kállay Vadásztársaság területén elejtett őzbak 714 grammos trófeáját is. A mustra jó lehetőséget teremtett továbbá arra, hogy a szakemberek megvitassák az időszerű vadgazdálkodási kérdéseket, valamint hogy felidézhessék a vadászélményeket is. A szakemberek a beszélgetések során felvetették, hogy tudatos gazdálkodással az 500-600 grammos agancsok elérhetőek etetéssel, gondozással, az állatok megóvásával, de hogy 600 gramm felett hol fog megállni a trófea súlya, azt más tényező is befolyásolja, mint például az élőhely, a talaj milyensége, az időjárás, no meg a genetika is.

A vármegyei Vadászkamara székházának udvarán állították ki a trófeákat 2023-ban is

Október végén verőfényes időjárás fogadta mindazokat, akik részt vettek Vásárosnaményban a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége és a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend közös szabadtéri, egész napos rendezvényén. A vadászok az őszi szezonról, a vadgazdálkodás eredményességéről adtak átfogó keresztmetszetet a gím- és dámtrófeák bemutatásával, a lovagrend tagjai pedig minősítették a 2023-as főzetet.

A 714 grammos őzbaktrófea

Fotók: M. Magyar László