Különleges berendezés a fárasztógép. A szimulátor élethűen visszaadja, hogy milyen is egy hal fárasztása a megakasztása után. Kicsik és nagyok is kipróbálhatták a berendezést 2024. március 2-án Nyíregyházán a 9. Halcatraz Horgászfesztiválon, s bizony voltak, akik szinte megizzadtak, mire a partra hozták a zsákmányt, de volt arra is példa, hogy a termetesebb harcsa győzött.

Aki pedig a fárasztásban elfáradt, sült hallal pótolhatta az elégetett energiákat, ugyanis ez a finomság is várta a rendezvény látogatóit. Egy nappal korábban, pénteken kezdődött meg a fesztivál több előadással, és neves horgászok szombaton is mondtak tanácsokat, ötleteket az érdeklődő horgászoknak. Kovács Zoltán például az SBS újdonságait mutatta be, de felidézte a 2023 szeptemberében Franciaországban megrendezett pontyfogó világbajnokságot, amelyen a magyar csapattal az igen előkelő negyedik helyet szerezhette meg. Polyák Csaba a Matrix új feederkosarait mutatta be, de szó volt még a harcsafogó országos bajnokságról és a Haldorado 2024-es újdonságairól is.

Fotók: A horgászfesztivál pillanatai/M. Magyar László