Vármegyénket több csapat is képviselte a 2024. április 8. és 13. között megrendezett Hírös Yacht Tavaszi Harcsafogó Versenyen, közülük az egyik a Nyírségi Catfish Hunters nevet viselte, ami már negyedik alkalommal vett részt ezen az embert próbáló rendezvényen, s az eddigi legjobb eredménye a 11. helyezés volt. A csapat tagjai: Márton István, Kertész Krisztián, Balogh László, Bódi Krisztián.

Este kivilágítják a bójákat

– Igyekszünk mindig a legjobb eredményt elérni, minden versenyen arra törekszünk, minél jobb helyezést érjünk el – mondta érdeklődésünkre Márton István, aki már gyermekkorában megszerette a horgászatot. Aztán a sors úgy akarta, hogy jó húsz évre szüneteltesse a vízparti időtöltést, aztán nem olyan régen újra elkezdte a horgászást. Mint elárulta, a harcsázás mellett pontyozni is szeret.

– Ide szoktam járni Levelekre, szeretem ezt a víztározót, gazdag a halállománya. Olykor elmegyek más tóhoz is, de aztán csak visszahúz ide a szívem – jelentette ki Márton István.

Arra a kérdésre, hogy mire kell ügyelni harcsahorgászatkor, Pintye Róbert válaszolt. A Tiszalökön élő horgász nem állandó tagja a csapatnak, most megkérték, hogy az egyik horgász helyére ugorjon már be, mert tudták róla, hogy a harcsázás szenvedélyes híve.

– Mindenre ügyelni kell. Most hat botunk van bent a vízben. A szektorok nem olyan szélesek, de pont elég ennyi készségnek. Igaz, arra nagyon ügyelni kell, ha húzzuk ki a halakat, akkor ne menjenek rá a többi készségre, vagyis az egyik készség ne hátráltassa a többit – magyarázta Pintye Róbert.

– Mindegyik csapat rendelkezik csónakkal, amivel behúzhatja a tó közepébe a készségeket. Természetesen kötelező a mentőmellény használata, valahányszor csónakba ülünk. Hogy könnyítsünk a helyzetünkön, éjszakára a bójákat kivilágítjuk, hogy jobban lássunk. Vörös és zöld fényeket használunk, azok nem zavarják annyira a harcsát. Nehéz ez a nyílt vízi pálya, de szép halak vannak benne. Nagy segítség a radar is, jól lehet vele látni, főleg egy ilyen kisebb vízen, ahol olyan két méter a víz átlagmélysége. Kerestem a radarral töréseket, tereptárgyakat, kimosásokat, kifürdéseket, s a segítségével fogtunk is halat.

Kishal és pióca a csali

– A csalinak szánt kishalakat hoztuk is, illetve már itt a tónál is fogtunk néhányat. A kishal mellett nadályt is használunk, már azzal is sikerült két harcsát fognunk. Már sok boltban lehet kapni piócát, onnan szoktuk beszerezni. Ötletelek folyamatosan, hogy mit lehetne kipróbálni, felhasználni. Ha nincs kapás, felújítjuk a készséget, egy kicsit arrébb pakoljuk. Megyek egy kört a radarral, keresem a halat. Ahogy behúztam a készséget, már a következő lépésen gondolkodom, nem lehet ölbe tett kézzel várni a halat, valamit nekünk is tennünk kell a fogás érdekében.