A megyei kereskedelmi és iparkamara az idén 12 szakmában 88 szakembernek szervezett mestervizsgát az őszi időszakban, amelyet felkészítő tanfolyamok és szakmai konzultációk előztek meg. A 88 mesterjelölt az elméleti és gyakorlati szakmai ismereteken túl pedagógiai és vállalkozásvezetési ismeretekben is részesült. A sikeres mestervizsgákat követően a napokban vehették át mesterlevelüket a kamara épületében – tájékoztatta lapunkat Sütő Péter, a kamara mestervizsga referense.

A mesterlevél szakmai megítélése pozitív és negatív módon is változott az elmúlt évtizedekben, de az egyértelműen megfigyelhető, hogy a piac szereplői, a szaporodó negatív felhang mellett, még most is minőséget és tudást társítanak a mester­ember szóhoz. A mesterek kinevelése enyhíthet a megyei munkaerőhiányon is és a jövő generációinak biztosíthat megélhetést. A mesterek tisztában vannak vele, hogy feladatuk az is, hogy szakmájukat, hivatásukat tovább örökítsék az utánuk jövő nemzedéknek. A duális képzés bevezetése óta az utánpótlás nevelésében nagyobb súly és felelősség hárul rájuk, mivel a diákok gyakorlati képzése nem az iskolákban, hanem a vállalkozásoknál történik.