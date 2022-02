Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) képviselőivel egyeztetett a napokban a benzinár­stop körül kialakult helyzetről. A megbeszélés részleteiről Czomba Csaba, a VOSZ társelnöke, a szervezet megyei elnöke tájékoztatta lapunkat.

Infláció elleni küzdelem

– A VOSZ főtitkára megerősítette, a szervezet a kialakult helyzet megoldására törekszik, és célja a nehéz helyzetbe került kisebb kutak megmentése.

– Továbbra is elfogadjuk a benzinár-maximálás szükségességét: elfogadjuk, hogy az infláció elleni küzdelem része. Továbbra is a tárgyalásos megoldás pártján vagyunk, ahogy tesszük ezt évtizedek óta, és továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem veszünk részt demonstrációkban. A kormányzat továbbra is a VOSZ-t tekinti érdekképviseleti tárgyalópartnernek, mivel mi tárgyalni akarunk, nem demonstrálni – mondta Czomba Csaba, akitől megtudtuk azt is, hogy az egyeztetésen a benzinkút-üzemeltetőket a Mobil Petrol Kft. képviselte, ők is bíznak a megállapodásban és elhatárolódnak a radikális eszközöktől. A VOSZ megyei elnöke hozzátette, a helyzet kezelésére a korábban javasolt megoldási irányokban folytatják a tárgyalásokat.

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy más benzinkutas vállalkozás is csatlakozhat a tárgyaláshoz, amely elfogadja a tárgyalásos érdekegyeztetési formát – emelte ki lapunknak Czomba Csaba, a VOSZ társ­elnöke, a szervezet megyei elnöke.