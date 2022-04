Az orosz–ukrán háború óta mintha ismét megfontoltan néznének körbe a lakáspiacon a vásárlók. Ugyanaz érzékelhető, mint a pandémia elején, kivárják az emberek a gazdasági hatásokat. Másrészt az ingatlanárak folyamatosan emelkednek, Nyíregyházán az új építésű otthonok négyzetméterára már jócskán túllépte a félmilliós lélektani határt. Az ingatlanos szakma szerint csökkenni nem fog az ár, mindössze a használt ingatlanoknál nyílhat az eddiginél nagyobb alkulehetőség. Körképünkből az is kiderül, leginkább azok költöznek nagyobb vagy komfortosabb lakásba, akik igénybe veszik az otthonteremtési támogatásokat.

– A szomszédban dúló háború miatt behúzta a féket az ingatlanpiac is. A már folyamatban lévő szerződésektől nem lépnek vissza a vevők, de a nézelődök kivárnak a lakásvásárlással – mondta el lapunknak Horváth Sára, a nyíregyházi Balansz Ingatlanstúdió ügyvezető-tulajdonosa. A kérdés azért is izgalmas, mert a járvány lecsengése után ismét lendületre kapott a lakáspiac, újra a sokéves átlaghoz közelített az ingatlaneladások száma az év elején, a folyamatos drágulás ellenére is. Kevesebb megtekintés – A jelenlegi helyzetben érthető, hogy sokan megfontolják, felvegyenek-e többmilliós hitelt, hiszen a háború a gazdaságra, a pénzpiacra is rányomja a bélyegét – jegyezte meg az értékesítő. Hozzátette, úgy látja, az emberek sokkal inkább aggódnak a háború utáni gazdasági krízis miatt, mint a pandémia okozta gazdasági visszaesés idején. Ezt mutatja az is, hogy a lakásmegtekintések száma hatalmasat zuhant az elmúlt egy hónapban. Emellett a szakember felhívta egy másik fontos szempontra is a figyelmet, mégpedig az árra. Alacsonyabb árakat remélnek – A vásárlók abban bizakodnak, hogy ha lassul a piac, csökkenhet az ár is. Ebben van ésszerűség, mert ha alábbhagy az érdeklődés, a tulajdonosok könnyebben engednek az árból, legalábbis ez a logika a használt lakások eladásánál működhet, ugyanakkor itt is csak csekély mértékű visszaesést, esetleg stagnálást jósol a szakma. Az árak lejjebb nem mennek, mindössze az alku kaphat nagyobb teret. Az is látható, hogy a nyersanyagár folyamatosan emelkedik, ami az új építésű ingatlanok értékesítésében csapódik le leginkább, így itt ne várjunk csodát, a minőségi otthonok néhány hónap múlva többe kerülnek majd – jegyezte meg Horváth Sára. Kitért arra is, hogy a felújításokkal továbbra sem szeretnek bíbelődni a vevők, ezért a jó állapotú használt lakások az eladási lista élére kerülnek. A gyors helyzetelemzéséből kiderült az is, nincsenek befektetők a piacon, lakhatási céllal vásárolnak ingatlant, a gyerekek után járó támogatásokat szívesen igénybe veszik hozzá. Nem sieti el a vásárlást S. Oláh Gréta két gyerekével költözne nagyobb lakásba, jelenleg egy 48 négyzetméteres panelben laknak Nyíregyházán. Igényelni fogja a gyerekek után járó csokot, és hitelt is felvesz. Ahogyan fogalmazott: szerencsés, mert még nagyszüleitől örökölt egy kisebb lakást, aminek árát beleteheti majd az újba. – Kinőttük az otthonunkat. Egy 70-75 négyzetméteres lakással beérnénk, ahol a gyerekeknek külön szobájuk lehet. Jól meg kell gondolnom, hogy mennyi hitelt veszek fel, egyedül nevelem a gyerekeket. Nem titok, ha szükséges, a szüleim is segíteni fognak a törlesztésben – mondta a fiatalasszony, aki hozzáfűzte, hogy a vásárlást nem sieti el, tisztában van vele, hogy akár hónapokba telhet, míg elképzelésének megfelelő ingatlant talál. Albérletkeresés Az értékesítő hálózat vezetőjétől megkérdeztük azt is, hogy határ menti megyeként növekedett-e az albérletek iránti érdeklődés a térségben. – Nagyon kevés albérletet hirdetnek cégeknél, van néhány ajánlatunk Nyíregyházán és Kisvárdán, de nem érkezett hozzánk egyikre sem hívás. Ez nem az albérletkeresés szezonja. Egyébként azt hallottuk, hogy az Ukrajnából menekülők nagy része továbbutazik, akik itt maradnak rokonoknál, barátoknál húzzák meg magukat, kevesen vesznek ki albérletet. Nem is nagyon éri meg nekik, mert egy nagy alapterületű ingatlanért 150- 200 ezer forintot is elkérnek havonta, nem biztos, hogy ekkora összeget ki szeretne vagy ki tud fizetni, aki menekül – hagyta nyitva a kérdést az ingatlanértékesítő.

Még a háború kitörése előtt jött át a magyar–ukrán határon a huszonhárom esztendős Illés József. Mint azt a beregszászi születésű fiatalember lapunk megkeresésére elmondta, húsz esztendős barátnőjével egy darabig Nagykállóban, ismerősöknél laktak, de folyamatosan kerestek albérletet. – Mindenképpen Nyíregyházán szerettünk volna egy lakást találni, ami végül viszonylag gyorsan sikerült is. Egy negyvenöt négyzetméteres, erkélyes, bútorozott, jól felszerelt társasházi lakásban vagyunk a Damjanich Lakóparkban – árulta el Illés József, akitől megtudtuk, egyelőre két hónapra vették ki a lakást, de az otthoni helyzet miatt hosszabb távra terveznek. – Közel van egy nagyáruház, egy benzinkút, a környék is szimpatikus, a szomszédok is kedvesek, egyelőre úgy tűnik, jó választás volt ez az albérlet – tette hozzá a beregszászi fiatalember, akiről a beszélgetés során kiderült, egy mezőgazdasági vállalkozást vezet, aminek a központja Beregsurányban van.



Ingatlanárak

Nyíregyházán a használt panellakások ára: 390–410 ezer ft/ négyzetméter. A használt tégla építésű lakások ára a megyeszékhelyen: 480–550 ezer ft/ négyzetméter. Az új építésű lakások és házak jelentős részét a kivitelezők értékesítik. Az árakban nagy a szórás: 2022 év elejétől jellemzően 580 ezer forintos négyzetméteráron értékesítik azokat, elhelyezkedéstől, szerkezeti és gépészeti megoldásoktól függően.