Bajban vannak a hazai fuvarozó vállalkozások, ugyanis a háború miatt megnőttek az üzemanyagköltségek, azonban ennél is nagyobb probléma a munkaerőhiány. A gépkocsivezetők egy része a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság miatt nem szívesen tér vissza a turizmusba. Egyre több az olyan vállalkozás is, ahol azért áll a járműpark egy része, mert nincs rá sofőr.

Szükség van az emelésre

Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) megbízott főtitkárhelyettese a szektor helyzetéről lapunknak elmondta, a fuvarozók a hosszú ideje elmaradt, ámde indokolt áremelésnek csak egy részét érvényesítették, azonban folytatni kell a folyamatot, hogy a fuvardíjak fedezzék a vállalkozók költségeit, és tisztességes haszonnal dolgozhassanak.

– Az üzemanyagárak elképesztő emelkedése és az egyéb költségek drasztikus növekedése miatt nem elég a korábbi 10 százalékos emelés, még nem tartunk ott, hogy a közúti ágazatokban tevékenykedő áru- és személyszállítók hatékonyan működhessenek. A szerződések csak részben követik a gazdasági folyamatokat, mert nem minden hosszú távú szerződés bírálható felül. Az energiaárak emelkedése is befolyásolja a fuvarozók működését, mivel a cégeknek is vannak rezsiköltségeik, biztosítást és béreket kell fizetniük. Ez utóbbi is emelkedett a közelmúltban, amit szintén ki kell gazdálkodniuk a vállalkozásoknak. A szervizköltségek és alkatrészárak is elszálltak, ahogy az egyéb adalékok, mint az Ad-Blue árai is – részletezte a várható fuvardíjemelés okait a főtitkárhelyettes.

Alig érinti a fogyasztókat

Árvay Tivadar rávilágított: a média sokat foglalkozott a koronavírus-járvány alatti chip- és nyersanyaghiánnyal, ami nem csupán az új személyautók, hanem az új kamionok és buszok beszerzését is megnehezítette, és a gépkocsikhoz hasonlóan ezek piacán is áremelkedéssel járt.

– A teljes fuvardíjemelés a tavaly év elejihez képest 20–30 százalék lehet. A nagy szórás amiatt van, mert egyes cégek már korábban is emeltek, ők most kevésbé változtatnak majd az áraikon. A különbségek attól is függnek, mit szállít egy vállalat, a speciális járműveket használó fuvarosok magasabb tarifákkal dolgoztak és dolgoznak a jövőben is – tette hozzá Árvay Tivadar, majd kiemelte: a közúti személy- és áruszállítókra a 480 forintos üzemanyagárstop sem vonatkozik, így ők már bőven 600 forint feletti literenkénti áron tankolják a járműveiket.

– Az infláció szintén felfelé hajtja az árakat, de azt nagyon fontos kiemelni, hogy a fuvardíjak emelkedése alig lesz észrevehető a fogyasztói árakban. A boltokban kapható árucikkek vételárai csak 1-2 százalékkal emelik majd meg a fuvardíjakat – hívta fel a figyelmet Árvay Tivadar.

Hová tűntek a dolgozók?

– Borzasztóan nehéz helyzetben vagyunk, az üzemanyagár ilyen mértékű emelkedését nagyon nehéz kezelni – ezt már Sztehney Iván, a Csababusz fuvarszervezője mondta.

– A meglévő partnereinknél vannak olyan szerződéseink, ahol csak félévente kompenzálhatjuk az árakat. Ha bele­gondolunk, mekkora árváltozás volt és van március óta, és az üzemanyagköltségek akár hetente többször is emelkednek, akkor nem nehéz elképzelni, micsoda veszteséget jelent ez nekünk. Legutóbb 640 forintot fizettünk a gázolajért, ami a 480 forintos maximált árhoz képest döbbenetes különbség, arról nem is beszélve, hogy az ársapkás költség is sokkal magasabb a néhány évvel ezelőtti üzemanyagárakhoz képest. A szervizköltség szinte felfoghatatlan mértékben emelkedett. Az olyan időszakos kiadásokat, mint az olajcsere, vagy egyéb kopóalkatrészek cseréje, kétszeres árral kell számolni, és akkor még nem történt semmilyen váratlan meghibásodás – mutatta be a borús helyzetet a fuvarszervező.

Sztehney Iván kérdésünkre elmondta, a különjáratok áraival nagyjából követhetők a piaci folyamatok, de a megrendelők is nehezen fogadják az emeléseket.

– Még nagyobb gond, hogy nincs munkaerő. Egy sofőrt kerestünk, több mint egy hónapja adtuk fel a hirdetést, és ketten jelentkeztek. A bérek kiemelkedőek, de a Covid-járvány alatt átélt bizonytalanság miatt sokan nem szívesen térnek vissza a szektorba, és inkább kevesebbet keresnek, csak biztos legyen a jövedelmük. Nemcsak sofőrt nehéz találni, hanem egyéb szakembert is. A jó idő beálltával a járművek takarítására sem találtunk embert, pedig csak néhány napot kellene dolgozni, méghozzá kimagasló fizetésért. A hiány óriási, nem tudjuk, hová lettek az emberek, és sajnos ebből a rengeteg problémából nem látjuk a kiutat – tudtuk meg Sztehney Ivántól.



