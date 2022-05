A háború kitörése óta mintegy tízezer ukrán menekült kereste meg a Prohuman valamely információs pontját; 2500 menekült jelezte munkavállalási szándékát, közülük mintegy 800 fő interjún is részt vett, közel 400 ember pedig már munkába is állt. A Safe in Hungary weboldalon – a regisztráció után – minden Magyarországon működő vállalat hozzáférhet ahhoz a listához, amely tartalmazza az Ukrajnából hazánkba menekült, munkát kereső emberek adatait. A rendszer természetesen biztonságosan, a személyi adatokra vonatkozó minden jogszabályt betartva működik.

Most más a helyzet

– A Prohuman az ország legnagyobb munkaerő-kölcsönző vállalataként már évek óta foglalkoztat Ukrajnából érkező vendégmunkásokat, így van tapasztalatunk ezen a területen. Természetesen a helyzet most merőben más, hiszen az emberek egy háború elől menekülnek hozzánk, és nem egy tervezett döntés után, munkavállalás céljából érkeznek hazánkba. Hogy segíteni tudjunk nekik, a háború kitörésekor szinte azonnal létrehoztuk a safeinhungary.hu segélyvonalat és weboldalt, hogy támogatni tudjuk azokat a menekülteket, akik szeretnének munkát vállalni hazánkban. Úgy gondoljuk, hogy közös érdek, hogy ne tábori körülmények között éljenek, hanem lehetőség szerint munkát vállalva, tisztes körülmények között el tudják tartani magukat és családjukat, akár átmenetileg is – tájékoztatta lapunkat Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója.

A Prohuman az ukrán nyelven is elérhető safeinhungary.hu weboldal mellett ukrán nyelvű segélyvonalat (+36 1 999 6422) és Viber-elérhetőséget (+36 20 665 5065) is biztosít az érdeklődő menekülteknek. A cég munkatársai személyesen is segítik az emberek tájékozódását a hét minden napján 24 órában elérhető ügyfélszolgálati pontokon, amelyeket a budapesti BOK-csarnokban, valamint Záhonyban, Beregsurányban és Tiszabecsen alakítottak ki.

– Kollégáink minden érdeklődőnek segítenek, regisztráljuk a hozzánk fordulókat online rendszerünkben, és igyekszünk minden kérdésre válaszolni. Sok olyan pozícióra várnak ma dolgozókat a vállalatok, ahol a hazánkba érkező ukrán állampolgárok munkába állhatnak, és ezt mára kezdik felismerni a munkáltatók is. Reméljük, hogy a Prohuman munkája sokak számára jelenthet kézzelfogható segítséget ebben a nehéz helyzetben azzal, hogy összekötjük a munkát vállalni szándékozó menekülteket a vállalatokkal, munkaközvetítőkkel – foglalta össze Juhász Csongor.

Akár hosszú távon is

A vállalat szakemberei azt tapasztalták, hogy sokan hosszú távon is Magyarországon terveznek munkát vállalni, amennyiben erre lehetőség lesz, mások viszont azt tervezik, hogy a háború végeztével visszatérnek hazájukba. Míg a korábbi években többnyire férfiakat toboroztak Ukrajnából a munkaerőhiánnyal küzdő vállalatok, most arányaiban sokkal több nő érkezik hazánkba, de az ő foglalkoztatásukra is van lehetőség; a munkát vállalók és családtagjaik lakhatását állami program segíti elő.

– Látni kell, hogy a vállalatok legnagyobb többsége nem volt, nincs felkészülve arra, hogy kezelni tudja az Ukrajnából sokszor egyetlen bőrönddel érkező emberek, családok fogadását, hogy megszervezze lakhatásukat, utaztatásukat, lebonyolítsa a szükséges adminisztrációt, eleget tegyen minden ­vonatkozó törvényi előírásnak, és segítse a gyakran kizárólag ukránul beszélő menekülteket. A helyzet azonban napról napra változik, sokan szeretnének segíteni és munkát adni a háború elől hozzánk érkező embereknek. A kormányzati szándék egybeesik mindezzel, számos olyan intézkedés született annak érdekében, hogy minél könnyebben sikerüljön átlátható és szabályozott módon munkát biztosítani azoknak, akik szeretnének dolgozni – mondta el Juhász Csongor.



