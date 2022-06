A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége aktív közreműködésével a Makronóm Intézet szervezte meg a Lehetőség Roadshow nyíregyházi állomását.

Védőernyő az emberek felett

Dr. György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára részletesen bemutatta a magyar kormány 2030-ig terjedő gazdaságpolitikáját. Kitért rá, hogy Magyarország a járvány ellenére tavaly 7,1 százalékos gazdasági növekedést produkált. A szomszédunkban kirobbant háború minden eredményt veszélybe sodor: a világ már szembesült az ellátási zavarokkal, energiaterrorizmussal, iparágak termelése lassul le, például a félvezetők hiánya miatt az autópiacon újra meg kell barátkozni a hosszú várakozással, természetesen a drágulás mellett. Ebben a geopolitikai és világgazdasági helyzetben igyekszik a kormány védőernyőt tartani a magyar gazdaság és a magyar emberek fölé.

A Nyíregyházi Egyetem is képviseltette magát a vállalkozói összejövetelen, ahol Vassné prof. dr. Figula Erika rektor méltatta a kiváló kezdeményezést. Hangsúlyozta, hogy a magyar társadalomnak, Nyíregyházának és az egyetemi életnek is nagy szüksége van a vállalkozói szemlélet erősítésére, így üdvözölte az eseményt, amely alkalmat teremtett a fiatalok találkozójának, egymás sikeres stratégiájának megismeréséhez. Körei László egyetemi oktató, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője több hallgatójával közösen vett részt a rendezvényen.

Személyes eszmecsere

Az üzleti etika és a felelős üzleti magatartás kurzusokon tanultakat a gyakorlatban is megtapasztalhatták az egyetemisták, akik nagyon örültek, hogy személyesen is eszmecserét folytathattak a felelős államtitkárral.

A Korona Hotel elegáns környezetében a vállalkozók beszéltek a tapasztalataikról. A kerekasztal-beszélgetésen elnöki és ügyvezetői minőségben képviseltette magát többek között az EPAM System Kft., a Color Pack Zrt., a Marso Kft. illetve az Agroforg Kft. is.

Borítókép: Vassné prof. dr. Figula Erika és Körei László a Lehetőség Roadshow-n | Fotó: Dodó Ferenc