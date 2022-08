Később érik a megszokottnál, így Szatmár-Beregben ezen a héten indult a leánykori nevén Nemtudomként ismert Penyigei szilva idei betakarítása – mondta el a Kelet-Magyarország érdeklődésére a szilvatermesztéssel is foglalkozó tivadari polgármester, nem mellesleg szatmár-beregi pálinkalovag, Danó Sándor.

Megéri, nem éri?

– A késés oka egyértelműen a szárazság, hiszen – egészen az e hét elején hullott jelentősebbnek mondható, ám túl későn érkezett esőzésig – nem volt csapadék nálunk sem, így apró maradt a gyümölcs. Viszont a cukorfokkal nem lesz baj.

– Így aztán a megyénk értéktárában is rangot kapott szatmár-beregi szilvalekvárnak és a szatmári szilvapálinkának csodálatos alapanyagával nem lesz minőségi probléma. Térségünkben az úgynevezett intenzív ültetvényeken csepegtető öntözést alkalmazó gazdák jó terméssel és eredménnyel számolhatnak.

– A környék szilvafelvásárlóinál az ipari feldolgozásra szánt szilva most 150 forintot is érhet – folytatta Danó Sándor, a saját kertjében dísz-lő fajtáknál tapasztaltakra is kitérve. – A Beszterceinél erős előhullás volt, a Duránci szakad még, de egészséges, szemben a hosszúkás gyümölcsű Korsó fajtával, amit gombafertőzés tizedel.

– Valóban, száz-százötven forint a „nemtudom” kilónkénti ára – erősítette meg a Tarpa Pálinka Manufaktúra Kft. ügyvezetője.

Várady György a térség kereskedelmi főzdés köreiből szerzett értesülései szerint ilyen alapanyagárak mellett vannak, akik most azon gondolkodnak, hogy az idén készítsenek-e egyáltalán szilvapálinkát, mivel nyolcvanforintos alapanyagár fölött már szerintük nem lehet gazdaságosan előállítani. Az idei hozamra visszatérve: Várady György úgy látja, hogy Szatmár-Beregben a közepes és a jó között változik a szilvatermés, ugyanakkor a piacon élénk a kereslet a gyümölcs iránt.

– Keresik a híres szilvánkat az ország távoli részéről éppúgy, mint a román határ túloldaláról. Viszik tehát a tavalyi gyönge termés miatt akkor nehezen elérhető nemtudomot ezen az áron is. Nyilván azért, mert a hazai magán- lepárlóknak vagy éppen a romániai főzdéknek még így is megéri, szemben az itteni kereskedelmi főzdéknek az adódifferenciákból adódó versenyhátránya miatt.

Óvják a minőséget

A penyigei kézműves kisüzemében lekvárfőzéssel, de emellett gyümölcs- és zöldségkereskedelemmel is foglalkozó Körösi Gábor elmondása szerint a szilva az elmúlt napokban folyamatosan hullott, mint mondta: jut is, marad is.

– A cukorképződés ezután gyorsul fel a gyümölcsben. Én várok is a szilvaszürettel, mert nem engedek a vásárlóink által is elismert termékeink magas minőségéből. Évről évre egyre nagyobb gondot jelent még itt Szatmárban is a munkaerőhiány. Pedig már a természetbeni kiegészítésekkel (kávé, üdítő, ebédhez zöldség) együtt egy napszámos óránként ezerötszáz forintjába is belekerül a gazdának. De hát ez van, nem tudunk mit tenni. Csináljuk tovább, míg bírjuk – mondta eltökélten Körösi Gábor.

GB