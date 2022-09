A Tisza, a Szamos és a Túr hármas ölelésében fekvő Panyolán teljesen elégedettek az idei szilvaterméssel. Mint azt a Panyolium manufaktúra alapítója, Mórucz István lapunknak elmondta, az aszály ellenére is jó az idei termésük, a mérettel és a beltartalmi értékekkel is elégedettek lehetnek.

Párásabb a levegő

– Ezt talán az itteni mikroklímának is köszönhetjük. Nálunk is nagy volt a szárazság és kevés az eső, de a folyóknak hála ebben a régióban az átlagostól valamelyest párásabb a levegő – árulta el a „panyolai titkot” Mórucz István, aki a manufaktúrát feleségével, Mórucz-Kiss Klárával közösen vezeti. Elmondta, a szilvából különféle aszalványokat és lekvárt készítenek, előbbit zömében belföldön, utóbbit belföldön és külföldön is értékesítik.

– A saját feldolgozóüzemünket 2015-ben építettük meg, az értékesítés komolyabb volumenre öt éve kapcsolt. Több mint ezer gyümölcsfánk van, gazdaságunk teljes mértékben bio. A manufaktúránk a saját termőföldön és a helyben termett gyümölcsöket dolgozza fel. Fáradságos munkával, természetesen gazdálkodunk, gyomirtó és rovarirtók nélkül. Miközben a termőtalaj életre kel, gyógynövényekből készült főzetekkel, biológiai növénykondícionálókkal erősítjük növényeink immunrendszerét, hogy saját erejükből is meg tudjanak birkózni a betegségekkel. A termesztéstől kezdve az aszaláson, főzésen és feldolgozáson át a csomagolásig minden a Panyolium kezei között zajlik. A Nemtudom szilvából speciális eljárási mód során lekvárt főzünk, a Stanley és President fajtákból pedig aszalvány készül – mondta érdeklődésünkre Mórucz István. A panyolai gazdálkodó elárulta, a lekvárjuk kóser minősítést szerzett nemrégiben, így hamarosan az izraeli piacokon is megjelenhetnek.

Tudnivaló a szilváról

Az egyik legnépszerűbb fajta a Stanley, amely augusztus közepén kezd érni. Friss fogyasztásra az egyik legjobb ízű, édes szilvafajta a Toptaste, míg lekvárnak kiváló a Haroma és a Presenta is, melyekből befőtt és ecetes szilva is készíthető. Süteményekbe a Topfive fajta a legjobb választás, amely nemcsak magas cukortartalommal, de megfelelő savtartalommal is rendelkezik. A hagyományos termesztőkörzetekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig elterjedt fajta a besztercei. A szilvának közel 3000 fajtája létezik, melyből Magyarországon 25 fajtát termesztenek. A fajták eltérnek méretben, színben (piros, lila, sárgás, zöldes, sötétkék), formában (kerek, tojásdad, gömbölyű, hosszúkás), magvaválóságban, lédússágban, aromában és az érési időben is. A sokféle hazai fajtának köszönhetően a szilva június végétől októberig érik. A szilvacsúcs augusztus végétől indul, amikor megkezdődik a szilva ipari feldolgozása is.

Az országos helyzet rosszabb

Az országos szilvahelyzetről Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta, a szilva Magyarországon a harmadik legnagyobb mennyiségben termesztett gyümölcs az alma és a meggy után. Közel 7000 hektáron termesztik hazánkban, melynek 70 százaléka három megyében, Bács-Kiskun, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében koncentrálódik.

– Az idén a tavaszi fagy és a nyári aszály miatt valamivel az átlag alatti szilvatermés várható, 50 000-60 000 tonna közötti. Ugyanakkor a vízhiány miatt a gyümölcsök egy része nem érte el az ideális méretet és beltartalmi értéket – emelte ki Győrffy Balázs. Hozzátette, az aszály hosszabb távon is problémát jelenthet, mert a következő évi virágrügyek differenciálódásában is zavart okozhat, ami ismételten terméscsökkenést eredményezhet. Az ilyen időszakokban még inkább felértékelődnek a gyümölcstermesztési kutatások, valamint az öntözés szerepe.

