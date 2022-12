– Választókörzetemben 733 millió forintból valósultak meg turisztikai célú beruházások a TOP keretében – emelte ki köszöntőjében dr. Vinnai Győző. A megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője ezek közt említette a tiszalöki szabadstrand fejlesztését, de előrevetítette egy szabolcsi látogatóközpont megépítését. Ő is szóba hozta a kerékpárutak bővítésének jelentőségét, ahogy a megyeszékhely beruházásairól is szólt. Mint kiemelte, a sóstói ötcsillagos hotel megépítésével egy régóta várt álom teljesült be Nyíregyházán.

A köszöntők után a szakmai előadások következtek. A Magyar Turisztikai Ügynökség képviseletében Gönczi Tibor beszélt Tokaj és Nyíregyháza térségének eredményeiről beszélt. Elmondta, a 2021-es 795 725-ről 2022-re 965 771-re nőtt a vendégéjszakák száma, ahogy a vendégek száma is emelkedett: míg 2021-ben 287 301-en, addig 2022-ben 391 774-en látogattak el a vizsgált térségbe.

Deák Attila, a Középkori Templomok Útja Egyesület részéről a szabolcsi földvárról, mint örökségturisztikai „termékről” beszélt a hallgatóságnak, majd dr. Zakor-Broda Rita mutatta be a civil szervezetek szerepét a turisztikai és a kulturális értékteremtésben.