– A nemrég zárult projektben létrehoztunk egy olyan hajtóműcsaládot, amit egy intelligens, szintén saját fejlesztésű szoftver és interaktív vezérlőrendszer irányít. Ez azon felül, hogy kompatibilitásával hozzájárul a magyar és külföldi gyártmányú daruk modernizációja során szükséges hajtóműcserékhez, a különböző munkafolyamatokat hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi – avatott be a részletekbe Nagy Péter. Hozzátette, az egymilliárdos beruházást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap közel 498 millió forinttal támogatta.

Gyors reakció

A napkori Gémtech ügyvezetője a világgazdaságot megrendítő koronavírus okozta járvánnyal kapcsolatban azt mondta, a vírus elterjedésének megakadályozását célzó korlátozások gyors reakcióra kényszerítették őket is. A szükséges óvintézkedéseket meghozták és betartották, ezért egy percre sem kellett leállítaniuk a termelést, így sikerült minden dolgozójukat megtartani.

– A nyugat-európai piacról érkező megrendeléseink „megálltak”, ezáltal nekünk is beszűkültek a lehetőségeink. Átszervezésekkel, átcsoportosításokkal úrrá tudtunk lenni az új termelési és beszerzési helyzeten, majd a vírus enyhülését követően visszatért minden a régi kerékvágásba, sőt tovább növekedtek a vevői igények, melyeket igyekszünk maximálisan kielégíteni – emelte ki Nagy Péter.

A Gémtech tevékenységi körét három nagyobb csoportba oszthatjuk: dinamikusan igénybe vett szerkezetek (hidak, daruk, emelőeszközök), egyedi forgácsolt gépegységek (kompresszor- és generátorházak) és főként az energetikai szektor számára szükséges speciális gépelemek (erőművi berendezések, turbinaalkatrészek és kohászati gépegységek) gyártása.

– Ezen termékeink több mint nyolcvan százalékát az exportpiacokon értékesítjük, a teljesség igénye nélkül a következő országokba szállítunk: Németország, Belgium, Csehország, Svédország, Olaszország, Hollandia. Nagyon büszkék vagyunk az Európai Unión kívüli kooperációra, kikötői portáldarukat szállítunk például Egyiptomba és Dél-Afrikába, a közeljövőben ezt a sort remélhetőleg Indiával is bővíteni tudjuk – beszélt a külpiaci partnerkapcsolatokról lapunknak az ügyvezető. Nagy Péter hozzátette, a Gémtech Kft. jelenleg 252 főt foglalkoztat, ebből 208-an végeznek fizikai munkát, főként szerkezetlakatos-, hegesztő- és CNC-forgácsoló-munkakörben.

– Alvállalkozóinkkal együtt a teljes foglalkoztatotti létszámunk közel 500 fő, ezt a számot szeretnénk rövid időn belül jelentősen megnövelni – tekintett előre a cégvezető, aki nem rejtette véka alá, hogy számukra is gondot okoz a szakképzett munkaerő hiánya.

– Mi is egyre gyakrabban szembesülünk a magyar munkaerőpiac korlátaival. Bár cégünk nagy hangsúlyt fektet a szakképzésre és az utánpótlás-nevelésre, a szakképzett munkaerő hiánya állandó kihívás elé állít bennünket is. Folyamatosan várjuk a releváns szakmai tapasztalattal rendelkező szerkezetlakatos, összeszerelő, hegesztő, ipari festő, esztergályos és „marós” szakemberek jelentkezését – említette Nagy Péter, aki nem mehetett el szó nélkül az energiaválság mellett sem.

Napelem és hőszivattyú

– Az energiaválság negatív hatással van a cégünkre is, hiszen a munkánk kifejezetten energia­igényes. Emiatt is kezdtünk bele abba a nagyberuházásba, melynek során beüzemeltünk egy napelemparkot, ami a telephelyünk energiaigényének 60-70 százalékát „lefedi”. Elindítottuk továbbá azt a tervezési folyamatot, aminek a megvalósítása után a földgázüzemi fűtési rendszerünket hőszivattyús rendszerre kicseréljük. Ezzel is igyekszünk hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez – emelte ki a Gémtech ügyvezetője, aki zárásképp beszélt a cég rövid és hosszú távú terveiről.

– Az extrém nagy méretű és súlyú acélszerkezetek gyártásától a saját márkás daruk és az emelőgerendák felé indultunk el, ez a fejlesztési irány nálunk. Már elkészült több prototípus, és dolgozunk ennek a piaci bevezetésén. A bérgyártásban világszerte ismernek minket, a saját márkás termékeknél azonban ugyanaz a kezdőlépés vár ránk, mint korábban, mégpedig a kellő referenciák megszerzése. Egykor Magyarország volt a világ vezető darugyártó országa, azon dolgozunk, hogy ez újra így legyen – bizakodott Nagy Péter ügyvezető.

TG