Több mint tíz éven keresztül irányította a Michelin nyíregyházi üzemét dr. Nemes Attila, aki 2023 januárjától már egy új pozícióban dolgozik a francia tulajdonú vállalaton belül. Dr. Nemes Attilát Florian Fischer váltotta a gyárigazgatói székben – az új ügyvezetővel az első benyomásairól, tapasztalatairól, valamint a rövid- és hosszú távú terveiről beszélgettünk.

Sikeres beilleszkedés

– Rendkívül jól megy a beilleszkedésem mind a gyárba, mind a városba. Ezúton szeretnék köszönetet mondani elődömnek és az összes helyi csapatnak, akik nagyszerű fogadtatásban részesítettek, segítettek az első, gyáron kívüli kapcsolataim kialakításában, és akik még mindig segítenek nekem a mindennapokban – kezdte lapunk tájékoztatását Florian Fischer. Hozzátette, egy új munkakör mindig kihívást jelent, különösen, ha ennek egy új országban, egy új nyelven kell megfelelni.

– A vállalaton belül kialakított kultúránknak köszönhetően egy újonnan érkező kollégának mindig könnyű dolga van, hiszen a cégcsoportnál alapvetés, hogy az emberek jó közérzetét és a zökkenőmentes beilleszkedését biztosítsuk – fogalmazott a gyárigazgató, akit arról is kérdeztünk, mik voltak az elsődlegesen elintézendő, úgymond prior feladatai a Michelin nyíregyházi üzemében

– Elsődleges feladatom az volt, hogy találkozzam a csapatokkal, hogy megismerjem, megértsem őket. Ez időbe telik, és napról napra tovább mélyítem ezt a fajta tanulást. Hogy mik a terveim? A Michelin Csoport 2021-ben bemutatta a 2030-ig szóló „Michelin in Motion” stratégiáját, melynek célja a csoport növekedése és átalakítása, miközben keressük a megfelelő egyensúlyt a bolygó védelme, az emberek, illetve a gazdasági és pénzügyi teljesítmény között. Célom, hogy ezt a stratégiát a gyáron belül is megvalósítsam. Ez a stratégia egy új, környezetbarátabb gyártástechnológiák bevezetésében, különféle, a munkavállalói élmény javítását szolgáló projektek megvalósításában, vagy különböző ipari digitalizációs megoldások bevezetésében nyilvánul meg, melyek mindegyike hozzájárul gazdasági és pénzügyi teljesítményünkhöz – sorolta a terveket, célokat Florian Fischer, aki kitért a közelmúlt kihívásairól, nehézségeiről is.

– Csapataink kiváló munkájának köszönhetően a válság kezdete óta nem volt ellátási problémánk. Jelenleg olyan beruházásokat hajtunk végre, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy „zöldebb” energiát használjunk, ugyanakkor stabilizáljuk az energiaellátásunkat is. Energiafogyasztásunkat is nagymértékben optimalizáltuk, és folytatjuk fejlődésünket ezen a téren. Ezek a fejlesztések, az ezen a területen szerzett tapasztalatok, szaktudás már ma is, de még inkább a jövőben jelent majd igazi előnyt a gyár számára.

Egységes alapelvek

Florian Fischertől megkérdeztük, bevezetett-e bármiféle újítást az elődje által lefektetett munkarendhez, elvekhez képest.

– Mind az elődöm, dr. Nemes Attila, mind jómagam képzéseken keresztül sajátítottuk el a Michelin gyártási alapelveket, az MMW rendszert, és ugyanazokkal az értékekkel és jövőképpel rendelkezünk az iparra vonatkozóan. Azonban minden ember más, mindenkinek megvan a maga egyedi stílusa és tapasztalata, ami nagyban hozzájárulhat ténykedésünkhöz egy sokoldalú, multinacionális környezetben. Én például az elmúlt 10 évben a csoport franciaországi központjában dolgoztam, ahol lehetőségem volt átfogóan megérteni üzletágunkat, és minden témát globális összefüggésbe helyezni. Remélem, hogy ez a tapasztalat hozzáadott értékkel bír majd a gyár számára – összegezte a nyíregyházi üzem vezetője, Florian Fischer.

TG