Infláció, gazdasági növekedés, befektetésösztönzés, vállalkozásfejlesztés. Ezek a fogalmak gyakran elhangzanak a mindennapi életben, s jelentős mértékben meghatározzák a kis- és középvállalkozások (kkv) működését is, amelyek egyre fontosabb szerepet töltenek be hazánk gazdaságában. Ezért döntött úgy a CIB Bank KKV üzletága, hogy tanácskozást rendez a térségben működő vállalkozások vezetői számára. A vendégeket csütörtökön a nyíregyházi Hotel Pagonyban Such Sándor régióigazgató köszöntötte. Mint kiemelte, a térség két jelentős gazdasági centrum Nyíregyháza és Debrecen, ezért e két településhez kötődö cégek képviselőit hívták meg, hogy tájékoztatást kapjanak időszerű kérdésekről, befektetési lehetőségekről. Kitért arra is, hogy a konferenciát lezáró kerekasztal-beszélgetésen lesz lehetőség arra is, hogy a kkv-ok képviselői is elmondhassák gondjaikat. Egyre rá is mutatott a régióigazgató: mint elmondta, az utóbbi években egyre gyakrabban jelentkezik problémaként a szakképzett munkaerő hiánya.

Az előadások sorát Hajdu Egon befektetési igazgató kezdte, aki Tőkepiaci kitekintő címmel az utóbbi évek gazdasági-pénzügyi életét tekintette át, érintve Amerikát, Európát és hazánkat. Szólt arról, hogy mind az infláció, mind a gazdasági aktivitás mozgatja a tőkepiacot, s a gazdaságpolitikusok mindezek tükrében hozzák meg az intézkedéseket. A szakember szerint az inflációt és a gazdasági növekedést egyszerre jól megoldani nem lehet, csak az egyiken vagy a másikon lehet javítani. Hajdu Egon kitért a pénzpumpálás szerepére is, ami elősegítette az inflációt, hiszen ha valamiből sok van, akkor az egyre kevésbé értékes. Az inflációt látva a nagyvilág pénzügyi rendszere úgy döntött, szigorítani kell, hogy a pénz szórását visszafogják.