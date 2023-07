Ahogy korábbi számunkban már megírtuk, az érdi bőtermő betakarításával elindult az idei meggyszezon. A csengeri származású dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke lapunknak beszélt a várható kereslet-kínálati helyzetről, illetve az árak várható alakulásáról is.

Több áru van készleten

– A hazai és az európai feldolgozóipari szereplők egyöntetű és egybehangzó véleménye szerint minden feldolgozóipari szegmensben (konzervipar, hűtőipar, léipar) az ilyenkor szokásosnál 10-20 százalékkal több áru van tavalyról készleten, ami a fogyasztás visszaesésével magyarázható. A kereslet várhatóan a következő egy évben is ezen a mérsékeltebb szinten mozog majd belföldön és külföldön egyaránt. A feldolgozóipar szereplői egyelőre azzal számolnak, hogy a piac felvevőképességéhez igazodva, valamivel kevesebb meggyet dolgoznak fel, mint tavaly. A jelenlegi információk alapján a legnagyobb termelőnek számító lengyelek nagyjából a tavalyinak megfelelő termést várnak. Szerbiából is hozzávetőlegesen tavalyi termésről szólnak a hírek, míg Németországban és Nyugat-Európában 10-20 százalékkal alacsonyabb termést várnak a tavalyihoz képest. A magyar meggy szempontjából a legnagyobb jelentősége a meggybefőtt piacának van, hiszen a meggy 60-70 százaléka a belföldi és külföldi konzerviparban hasznosul. Fontos tényező, hogy a meggy­befőtt nagy német vevői a tavalyi befőttárakhoz képest semmilyen további áremelést nem hajlandóak elfogadni, ami nagymértékben köszönhető annak is, hogy a magyar meggybefőttgyártók szervezettsége rendkívül alacsony, így a szétaprózott gyártási kapacitással, illetve az egymás ellen is folytatott versenyben szinte lehetetlen a magyar meggy kiváló tulajdonságaiból adódó minőségi felár érvényesítése – fogalmazott dr. Apáti Ferenc. – A tavalyi meggybefőttárak várható változatlanságával szemben a meggybefőtt-előállítás költsége a tavalyi évről idénre mintegy 20 eurócentet emelkedett üvegenként, amiből mintegy 10 eurócent a befőttesüveg árának emelkedése, a többi az energia, a munkabér, a cukor, a lapka árának növekedésére vezethető vissza. Hozzá kell tenni, hogy a konzerviparban (és más feldolgozóipari szakágazatokban is) jelentős költségemelkedés zajlott le már 2021-ről 2022-re is. A tényekhez az is hozzátartozik, hogy nemcsak a feldolgozás költségei nőttek drasztikusan, hanem a meggytermesztés költségei is: a hektáronkénti költségek mintegy 30-50 százalékkal növekedtek az elmúlt 2-3 évben, idén pedig a gyenge termés tovább növeli a kilogrammonkénti önköltséget. A gazdák már tavaly sem kaptak érdemben magasabb termelői árat, mint 2021-ben vagy 2020-ban, annak ellenére, hogy az input­anyagok, az energia és az élőmunka ára extrém módon emelkedett. Így a nagy német vevők áremelést elutasító magatartása erőteljesen satuba szorítja a hazai termelőket és feldolgozókat egyaránt – mondta a FruitVeB elnöke, aki zárásként hozzátette: éppen ezért elkeserítő, hogy a szezon első hetében a tavalyinál 10-15 százalékkal alacsonyabb áron kelt el a meggy, és nem sok az esély az árak emelkedésére.

TG