A július utolsó hetében kezdődött lehűlési ciklus újabb körrel folytatódott augusztus első dekádjában. Egy rövid, de intenzív hőhullámot követően ismét hidegfront érkezett sok csapadékkal, helyenként heves zivatarokkal – tájékoztatta lapunkat az elmúlt időszak időjárásáról Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

Menetrend szerint

Dr. Rácz Csaba szerint az utolsó nyári hónapunk nyitányán aligha gondoltuk volna, hogy az első dekád középhőmérséklete összességében akár 2 Celsius fokkal is elmarad majd a sokéves átlagtól, hiszen eleinte kellemes, nyári idő volt, majd fokozatosan erősödött a kánikula, ötödikére keleten csaknem 35 fokig emelkedtek a csúcsértékek. Ekkor a hajnali minimumok 15 és 20 fok között alakultak, a hőség csúcspontján azonban akadtak helyek, ahol 21-22 fokos hajnalra ébredhettünk. Az előrejelzésekben szereplő markáns hidegfront menetrend szerint érte el térségünket, véget vetve a nyár egyik legerősebb hőhullámának.

Negyedike és hatodika között a felettünk lelassuló front mentén többször is kialakultak zivatarok, közöttük akadtak heves kísérőjelenségekkel járók szélviharokkal, jégesővel, néhol jelentősebb károkkal. Hatodikán a hűvös időben jobbára már tartós, csendes eső hullott, s erős maradt a szél, mellyel továbbra is hűvös levegő érkezett. A maximumok 20-22 fok köré estek vissza a következő egy-két napon, a hajnali legalacsonyabb érték pedig általában 9-11 fok közé csökkent, de a Nyírség hidegre érzékeny pontjain 6-7 Celsius fok körüli hideget is mérhettünk az augusztus 9-i napkelte táján.

A folytatásban csak lassan melegedett ismét az idő, viszonylag sok volt a felhő és szórványos záporok egészen az időszak végéig előfordultak. Összességében kiadós csapadék hullott a vármegye teljes területén, ezúttal azonban keleten mértük az alacsonyabb, nyugaton pedig, ahol eddig rendre szárazabb volt az idő, a magasabb csapadékösszegeket. A keleti-délkeleti tájakon 15-20 milliméteres mennyiség volt a jellemző, míg vármegyénk legnagyobb részén 20 és 35 milliméter között alakult a szumma. A középső vidékeken, beleértve a vármegye székhelyét, ennél is több eső esett, akár 40-60 milliméternyi csapadék is összegyűlt.

Átlag feletti légnedvesség

A talajok nedvességtartalma továbbra is optimális a legtöbb mezőgazdasági kultúra számára. Az 1 méter mélységű szelvény vízhiánya nem emelkedett 50-100 milliméter fölé, mely az évszakhoz képest kedvező érték. A felső rétegekben a növények számára hasznosítható vízkészlet bő háromnegyede áll rendelkezésre, átmeneti vízhiány egyedül a rossz vízgazdálkodású, mély talajvizű homokvidékeken fordulhatott elő. A hosszú ideje átlag feletti légnedvesség és a kedvező hőmérsékleti viszonyok miatt szükséges folyamatos és okszerű növényvédelem mellett maradtak az átlagnál jobb, vagy kifejezetten magas terméskilátások a még be nem takarított állományokban.

A növények számára hasznos hőösszegben kimutatható, még a tavasz folyamán felgyűlt, s azóta is fennálló kisebb elmaradás némiképp nőtt a sokéves átlaghoz képest a hűvös időszak alatt. A terméspotenciált ez a gyakorlatban már nem befolyásolja, de kedvező hír, hogy az előttünk álló 10-14 nap során az átlagnál magasabb hőmérsékletű, döntően száraz, igazi termésérlelő időre van kilátás. Egyes napokon még komolyabb hőségre kell készülnünk, de a hosszabbodó, s egyre frissebb éjszakák mellett mindez már jóval kisebb megterhelést jelenthet majd a szervezet számára – zárta dr. Rácz Csaba.