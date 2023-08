Nagyecsed és környékén a múlt hét második felében hatalmas jégeső pusztított, ezt erősítette meg lapunknak Szántó Gyula is. A helyi gazdakör vezetője elmondta, túl van már a hetedik ikszen, de ilyen méretű jégszemcsékkel még nem találkozott.

– A környék búza- és kukoricatáblái úgy néznek ki, mint amiken végigment volna a kombájn. Tyúktojás nagyságú jégdarabok potyogtak az égből – emlékezett vissza a nagyecsedi gazdálkodó. Szántó Gyula hozzátette, a vihar Györtelek felől érkezett, és ment tovább Ura irányába.

– Méhészkedem is, a jégdarabok nemhogy a termést pusztították el, még a fák törzsét is szétforgácsolták – mondta a gazda.

Bejelenteni a kárt

Akiknek elverte a termését a jég, azok a káreseményt, valamint a mezőgazdasági káresemény által okozott várható hozamcsökkenés mértékét a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kötelesek bejelenteni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságának tájékoztatása szerint a hozamcsökkenést okozó felhőszakadás, jégeső vagy vihar esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az időjárási jelenség és természeti esemény a károsodással érintett területen bekövetkezik.

A mezőgazdasági káreseményeket, illetve a kárenyhítő juttatás iránti kérelmeket kizárólag az erre a célra kialakított elektronikus bejelentő felületen lehet beadni. Az elektronikus felület használatához az eddigi gyakorlatnak megfelelően a falugazdász-hálózat helyi képviselője nyújthat segítséget.

Az év végi elszámolás és a kifizetés esetében is fontos lesz, hogy a hozzájárulási fizetési határozatban szereplő összeg, melyet a napokban küldenek ki a kár­enyhítési rendszer tagjainak a részére, maradéktalanul megérkezzen majd a Magyar Államkincstár számlájára szeptember 15-ig.

– Totális kárt szerencsére ez idáig egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei dohányültetvényünkben sem okoztak a júliusi jégesők – mondta el érdeklődésünkre az ULT Magyarország Zrt. agronómiai igazgatója.

Fekete Tibor szerint mosolygós évnek néz elébe idén az ágazat, bár, ahogy fogalmazott, még sokat alszik kint a dohány.