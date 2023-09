Hatodik alkalommal rendez Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal szeptember 21-én, csütörtökön 10 órától a nyíregyházi Kossuth téren. A szabolcsi, szatmári és beregi városok, falvak ismét „kitelepülnek” a belvárosba, hogy bemutassák a Járási Startmunka mintaprogramban ter­mesztett és készített portékáikat. Román István főispánnal beszélgettünk a rendezvényről.



Átmeneti foglalkoztatás



– A közfoglalkoztatási kiállítások megrendezése már egy évtizedes hagyományra tekint vissza, hiszen az első kiállítást 2013-ban szervezték meg. Ezeken a kiállításokon a látogatók megismerhették a vidék hagyományait, a magyar kultúra és elsősorban a vármegye helyi értékeit, és tapasztalatcserére is lehetőséget biztosítottak. Minden közreműködőt, közfoglalkoztatót és közfoglalkoztatottat elismerés és köszönet illet a színvonalas bemutatkozásért – tekintett vissza az előző évek sikeres expóira a főispán.

Majd azzal folytatta: – A közfoglalkoztatási programok hathatós segítséget jelentenek és jelentettek az elmúlt években is a vármegye életében. Jó példák sora támasztja ezt alá. Az első lépések még arról szóltak, hogy a helyi önkormányzatok intézményeinek konyháját szolgálják ki alapanyaggal, majd később járdák építésével vagy térkövezéssel sorra szépültek meg a falvak, városok, a közmunkaprogramok révén vált rendezetté egy-egy település arculata. A közfoglalkoztatás beépült a kisebb helyi közösségek életébe, a benne dolgozók többsége újra hasznosnak érezhette magát, és munkájuk révén hozzájárultak a társadalmi értékteremtéshez – hangsúlyozta Román István. Kitért arra is, hogy a közmunka egy olyan eszköz, amely visszavezet a munka világába.

Sokat fejlődött az évek során

– A közfoglalkoztatási programok gazdasági hasznát éppen az mutatja, hogy az előállított termékek piacképesek, értékesíthetőek. A közfoglalkoztatottak meghálálják a beléjük fektetett bizalmat, és napról napra bizonyítják, hogy a közmunkaprogramnak van értelme és létjogosultsága Magyarországon. Nem az elsődleges munkaerőpiaccal és nem a nyereségorientált cégekkel kell összehasonlítani a jelenlegi közfoglalkoztatást, hanem a rendszer korábbi önmagával, ha ezt az összehasonlítást megtesszük, akkor senkinek nincs szégyenkeznivalója, hiszen amilyen széles palettán dolgoznak a települések, az fantasztikus teljesítmény – jegyezte meg a főispán.



Több mint 70 kiállító várható vármegyénkből a szeptember 21-ei kiállításra és vásárra.

– Aki végigjárja a kiállítók faházait, pontos képet kaphat arról, hogy az egyes települések hogyan viszik tovább elődeik értékeit, sőt számos különlegességgel is találkozhatnak, és éppen ez támasztja alá, hogy milyen fontos és értékteremtő munkát végeznek a közfoglalkoztatottak. A legfőbb cél természetesen továbbra is az, hogy a közmunkaprogram tapasztalatait felhasználva az abban dolgozók tovább tudjanak lépni, és rövidebb vagy hosszabb távon a saját lábukra tudjanak állni – zárta gondolatait a főispán, és tartalmas időtöltést kívánt a kiállításlátogatóknak.

Román István főispán

Fotó: Kormányhivatal/Szarka Lajos



Mézeskalácssütés, fafaragás a téren

Az önkormányzatokon kívül a Szabolcs-Szatmár-Be­reg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Nyírerdő Zrt., valamint a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiállításait is megtekinthetik az érdeklődők. A gyakorlati bemutatókon keresztül megismerkedhetnek többek között a mézeskalácssütés, a fafaragás, a hímzés fortélyaival vagy a szövőszék használatával. Ezenkívül a színpadon egész nap a települések zenekarainak, tánccsoportjainak produkciói szórakoztatják majd a közönséget. Mint a korábbi években valamennyi alkalommal, a belépés most is díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel vár a kiállításra a kormányhivatal.

Hetven kiállító jelentkezett

Baktalórántházi Járás: Baktalórántháza, Levelek, Nyírjákó, Petneháza, Ramocsaháza

Csengeri Járás: Csenger, Porcsalma, Szamostatárfalva, Ura

Fehérgyarmati Járás: Fehérgyarmat, Garbolc, Jánkmajtis, Kisar, Kisnamény, Kölcse, Magosliget, Méhtelek, Milota, Panyola, Penyige, Csegöld, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Vámosoroszi

Kisvárdai Járás: Dombrád, Ajak, Kékcse, Pap, Mezőladány, Nyírtass, Rétközberencs, Tiszakanyár, Tornyospálca

Záhonyi Járás: Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Zsurk

Mátészalkai Járás: Fábiánháza, Kántorjánosi, Mátészalka, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Ópályi, Ököritófülpös, Szamosszeg, Nyírmeggyes

Nagykállói Járás: Biri, Szakoly, Kállósemjén

Nyírbátori Járás: Nyírbogát, Nyírvasvári, Nyírlugos, Pócspetri, Piricse

Ibrányi Járás: Gávavencsellő, Nagyhalász, Paszab

Kemecsei Járás: Gégény, Kék

Nyíregyházi Járás: Nyíregyháza

Tiszavasvári Járás: Tiszadada, Tiszadob

Vásárosnaményi Járás: Gemzse, Gyüre, Ilk, Pusztadobos, Tiszaadony, Vásárosnamény