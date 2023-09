Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden év szeptember 27-én ünnepeljük a Turizmus Világnapját. Ennek a napnak az a célja, hogy a turisták és a turisztikai szolgáltatók, valamint a turisztikai szektorban dolgozók együtt ünnepeljék a turizmust és felhívják a figyelmet a szektor társadalmi, kulturális és gazdasági értékére. A COVID 19 járvány után, különösen fontos volt az összefogás ebben a szakmában. A Turisztikai Világnap tavaly a Restart Tourism, azaz az újragondolt, újrakezdő turizmus mottót kapta, idén pedig a Tourism&Green Investments azaz turizmus és zöld befektetések témakörnek dedikálják. A turizmus fellendülésének, valamint jövőbeli növekedésének és fejlődésének érdekében több és célzottabb beruházásra, innovatív megoldásra van szükség, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést és az emberek, valamint a bolygó jólétét.

Különleges és innovatív turisztikai programmal készült a Nyíregyházi Turisztikai Központ is erre a napra Nyíregyházán. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy vármegyénk és Nyíregyháza is nagyon gazdag turisztikai látványosságokban.

– Szinte már köztudott, hogy itt van Európa legjobb állatparkja, ami az ország leglátogatottabb vidéki turisztikai attrakciója is, van háromszorosan ötcsillagosra minősített fürdőnk, vagy például itt látható a legnagyobb regionális szabadtéri múzeum, és még sokáig sorolhatnánk – részletezte a turisztikai szakember. – A turizmusnak nagyon fontos szerepe van a települések életében, hiszen egyrészt nagyon sokan élnek ebből az ágazatból, a szállodáktól a kicsi vendégházakig, a vendéglátóhelyektől akár a taxisokig, üzletekig. Ezeknek a turisztikai szolgáltatóknak és az önkormányzatoknak is fontos, hogy minél több turista a ebben a térségben költse el az utazásra szánt pénzét, hiszen abból lehet fejleszteni, magasabb minőséget biztosítani – mondta Furkóné Szabó Marianna, és hozzátette: a turizmus kultúrákat is összeköt, és élményágazat is egyben.

Egyedi attrakciók

Ezzel a világnappal is szeretnék felhívni a figyelmet a térség és Nyíregyháza értékeire, mindezt úgy, hogy akik ide jönnek, felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak. Így a térség pozitív hírét viszik szerte az országban, és határokon túlra is.

– Még mindig mi vagyunk az „ezt nem hittem volna" város. Sokszor kapunk olyan visszajelzést, hogy mennyire szép Nyíregyháza, milyen virágos, rendezett, milyen sokat fejlődött, hogy mennyi különleges értéket fedeztek fel, nagyon sok pozitív visszacsatolás érkezik hozzánk. A turistákat segítjük térképekkel, több nyelvű informatív kiadványokkal, programokat ajánlunk nekik, és felhívjuk a figyelmet a Nyírség értékeire is, amit előszeretettel meg is látogatnak. Sokan keresik az aktív időtöltés lehetőségét is, közkedvelt a kerékpáros turizmus, ezért összeállítottunk többféle túraútvonalat. Sokan tekernek nemcsak városunkban, hanem a térségben is, népszerűek például a Középkori Templomok Útja Egyesülettel fix időpontokban induló biciklitúrák. Szakavatott vezetővel lehet felfedezni a térség kulturális örökségeit – ajánlotta az ügyvezető, és megjegyezte, hogy akár kerékpárt is lehet kölcsönözni a Turisztikai Információs Irodában, városnézést is szerveznek, és különleges nyíregyházi ajándéktárgyakkal is várják az ide utazókat, valamint május 1-jétől szeptember 30-áig az Állatpark bejárata előtti Tourinform iroda is próbálja minél több információval ellátni a látogatókat.

– A Turizmus Világnapja alkalmából egy nagyon különleges programot szerveztünk most meg. A Fedezzük fel Nyíregyházát! ingyenes séta keretében egy 3 perces virtuális időutazásra invitálja az érdeklődőket szerdán – hívta fel a figyelmet Furkóné Szabó Marianna.