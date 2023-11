Október utolsó hetének 14 Celsius körüli középhőmérséklete 5-6 fokkal haladta meg az ilyenkor szokásos értéket, és amint arra számítani lehetett, kiadós csapadék is érkezett – tájékoztatta lapunkat a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

Dr. Rácz Csaba szerint a kontinens felett alig változott a nyomáselrendeződési és áramlási kép a korábbi időszakokhoz képest. Nyugat- és Északnyugat-Európa felett még mindig alacsony nyomású rendszerek helyezkedtek el, melyek hol gyengülve, hol megerősödve vármegyénkbe is változékony, de az évszakos átlagnál jóval melegebb időt hoztak. A több középpontú ciklonrendszer keleti oldalán megerősödött a délies szél, ezzel több hullámban mediterrán eredetű légtömeg áramlott fölénk, biztosítva a tartósan enyhe időjárást.

A hét legnagyobb részében kifejezetten kellemesen alakult a nappali hőmérséklet, a csúcsérték 17-22 fok között alakult, noha viszonylag sok volt felettünk a felhő és gyakran fújt élénk, olykor erős szél. A csendesebb, napos időszakokban alakult magasabban a hőérzet, mintha nem is október végét, hanem szeptember közepét írtunk volna. Hajnalra sem hűlt le nagyon a levegő, fagynak esélye sem volt: a minimumok 6 és 11 fok között álltak be, bár egy-egy éjszakán mérhettünk 12-14 fokot is a folyamatos légmozgásnak és a sok felhőnek köszönhetően.

Az időszak végére a nyugati ciklonrendszer egy peremörvénye közvetlenül felettünk vonult el északkelet felé, ennek hatására a korábbi elszórt csapadékot követően területi átlagban is jelentős eső hullott a vármegye területére. A heti csapadékösszeg 25 és 40 milliméter között alakult, észak felé a nagyobb mennyiségekkel. Az eleinte záporos jellegű csapadékot csütörtök éjszaka néhol dörgés, villámlás kísérte, a pénteki legnagyobb csapadékhullám áztató esője azonban már sokkal kiegyenlítettebb térbeli eloszlást mutatott.

A talaj nedvességtartalma hosszú idő után mindenütt optimális szintre nőtt a csapadék után, a művelt réteg, így az őszi gabonák magágya is mindenütt közel a szabadföldi vízkapacitásig telítődött. A mélyebb rétegekben még jelentős a hiány, de a feltöltődés megindulásával a legtöbb helyen 100-130 milliméter közé csökkent az 1 méter mély szelvény deficitje. Az esedékes talajmunkákat átmenetileg ugyan hátráltatta a sok és gyakori csapadék, de a szántás, lazítás és az elmunkálás jobb minősége, valamint a vonóerőigény mérséklése miatt nagy szükség volt a nedvességre.

A munkákat az előttünk álló időszakban újra több ízben vetheti vissza újabb csapadékhullám, hiszen az előrejelzések szerint a nyugati ciklonrendszer erősödésére, sőt, viharciklonná fejlődésére van kilátás. Ennek hatására peremhullámai és frontjai az eddigieknél is gyakrabban érhetnek el térségünkbe csapadékzónáikkal, valamint a még hátralévő betakarítási munkákat és a gyümölcsösökben az őszi lemosó permetezést szintén hátráltathatja majd a gyakran erős, olykor akár viharos szél. November első hetében még maradni látszik az átlagnál magasabb, bár fokozatosan csökkenő hőmérséklet, a fagyok érkezésével, ezzel együtt a csapadékhajlam mérséklődésével egyaránt a második hét kezdetétől érdemes számolni – zárta meteorológiai elemzést dr. Rácz Csaba, a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.