Ami a foglakoztatáspolitikát illeti, most kellemesebb kihívások előtt állunk, mint 13 éve, amikor ugyanezért a területért voltam felelős - vezette be e témában kifejtendő mondanivalóját dr. Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a keddi, vármegyei TOP 100 rendezvény első előadójaként. - A 2020-as zuhanást kivéve növekvő pályán a hazai GDP, jövőre 4 százalékot is elérhet a 6 százalékra eső inflációval szemben. A pandémiát sikeresen kezelte a kormány, aminek eredményeként 400 ezer dolgozó tarthatta meg a munkahelyét, de nem állt le a gazdaság válságból kivezetése sem. Reményeink szerint jövőre 6 százalékos infláció várható, így visszatérhet a reálkeresetek növekedése is tette hozzá az államtitkár.