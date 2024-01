A MOHU felhívta a figyelmet: a gyártók 2024. június 30-ig még forgalomba hozhatnak jelölés nélkül palackokat, ezért a fogyasztók csak lassan, fokozatosan találnak majd visszaváltható termékeket a boltok polcain.

Azt a csomagolást lehet majd visszaváltani, amin szerepel a visszaváltási logó, és amiért kifizette a vásárló a visszaváltási díjat. A most használt, nem visszaváltható csomagolásokat továbbra is a szelektív kukába kell dobni.

A MOHU a szerződéssel rendelkező 400 négyzetméternél nagyobb boltokban és az eddig önkéntesen csatlakozó kisebb üzletekben is telepítette és beüzemelte az automatákat. Az automaták telepítése folyamatos 2024-ben is, a MOHU folyamatosan telepíti a gépeket és várja az önkéntesen csatlakozni kívánó visszaváltó pontokat - közölték.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagjai több mint a felét adják a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi forgalomnak; a szervezet információi szerint az üzletláncok boltjaiba még nem érkezett olyan termék, amelynek csomagolása az új rendszerben visszaváltható lenne - tájékoztatta az MTI-t a szövetség főtitkára.

Vámos György kiemelte: fokozatos az átállás, lesz olyan időszak, amikor kétféle termék, visszaváltási díjas és nem visszaváltható csomagolású is lesz az üzletekben.

A belföldön forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek kötelező visszaváltási rendszerének lényege, hogy a jelöléssel ellátott üveg, fém és műanyag palackos italtermékek értékesítésekor palackonként, egységesen 50 forint visszaváltási díjat fizet a vásárló, amit visszakap, miután visszaváltotta a palackot.

- MTI -