A bankoknak minden év január 31-ig kell elküldeniük egy szabványos szerkezetű díjkimutatást az ügyfeleknek levélben vagy elektronikusan. Ebből kiderül többek között, hogy pontosan mennyit is költöttünk a bankszámlánkra és milyen tételekből adódott ez össze. Aki spórolni szeretne ezeken az összegeken, azoknak van néhány tippünk! - olvasható a ripost.hu oldalon.

Hamarosan érkeznek az éves díjkimutatások

A bankoknak minden év január 31-ig el kell küldeniük a bankszámlák díjkimutatását az ügyfeleknek. Ez egy év teljes költségeit tartalmazza, így ebből mindenki megtudhatja, valójában mennyit is fizet a bankszámláért. Benne lesz az összes általunk kifizetett díj, jóváírt kamat, átutalási költség, készpénzfelvétel díj, sms díj, netbank költségei vagy épp a folyószámlahitel díjai is.

Hol található a banktól érkező levél?

Az egységes díjkimutatást nem az e-mail-címünkre küldik, hanem a netbankunkba - már ha van ilyenünk. A levél tárgya sokszor PAD-díjkimutatás vagy egy ehhez hasonló kifejezés. Aki pedig nem használ netbankot, és akivel a bank amúgy is postai levélben kommunikál, annak a bank postai úton küldi meg az egységes díjkimutatást is.

Ezek a díjak is emelkedni fognak idén

A bankok rendszerint minden év elején az előző éves inflációval növelik a díjaikat. Ez azt jelenti, hogy 2024 elején jellemzően 18 százalék körüli drágulás várható- közölte a Pénzcentrum megkeresésére Fülöp Norbert, a Bankmonitor elemzője, akinek számításai szerint egy ügyfél átlagosan 35.000 forintot költ a bankszámlájára évente. Pedig ennek az összegnek egy jelentős részét meg is spórolhatnák, feltéve persze, hogy bizonyos feltételeket betartanak.

Mivel lehet faragni ezeken a költségeken?

Nézzük meg, mennyi jelenleg a havi díjunk, és ha magasnak ítéljük, keressünk egy olcsóbbat.

A havi díj nélküli számla nem jelent automatikusan teljes ingyenességet, mert sok esetben fizetni kell például az utalásokért, az SMS-üzenetekért vagy a bankkártyáért.

Utaljunk netbankon vagy mobilbankon keresztül, mivel ez a legolcsóbb.

Felejtsük el az SMS-értesítéseket: rengeteg pénz múlik azon, hogy kérünk-e SMS-értesítéseket a netbanki belépésekről, a kártyahasználatról és a számlamozgásokról. Válasszuk inkább a mobilbank push üzenetküldését, ami jellemzően ingyenes.

Ne ragaszkodjunk a dombornyomott bankkártyához. Míg korábban komoly különbség volt a dombornyomott és az elektronikus bankkártyák között, ez mára eltűnt.

Ne postán kérjük a számlakivonatot! A postai számlakivonatért a bankok egy része 100-300 forintot kér el, ami szintén évi 1200-3600 Ft feleslegese kiadást jelent.

Váltsunk ingyenes számlára

Ehhez pedig nem is kell olyan magas jövedelem, legalábbis a Bankmonitor szerint az ingyenes számlacsomaghoz már havi 75.000 Ft beérkező jóváírás elegendő lehet bizonyos bankoknál. Erre az UniCredit Bank Partner Aktív Zéró Csomag esetében van lehetőség, ami azok számára lehet optimális, akiknek nincs teljes állásuk, esetleg még csak felsőoktatási intézményben tanulnak és mellékállásban gyűjtenek pénzt. Vagy azoknak, akiknek csak valamilyen kiegészítő jövedelem (pl. GYES, GYED) érkezik a számlájára, vagy éppen akkor, ha az ügyfél nyugdíjas. A Pénzcentrum kalkulátora szerint pedig a CIB Bank is kínál ingyenes számlacsomagot, valamint az Erste Banknál is van ilyen opció.