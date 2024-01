Kiemelték, két vármegye kivételével az ország egész területén jellemző volt a megemelkedett munkavállalói aktivitás, a legnagyobb növekedést Tolna (60,1 százalék), Szabolcs-Szatmár-Bereg (47,1 százalék), Pest (45 százalék), valamint Békés (43,4 százalék) vármegyékben mérték, ugyanakkor elmaradt a jelentkezések száma Nógrád (mínusz 22,9 százalék) és Bács-Kiskun (mínusz 10,2 százalék) vármegyékben az előző évitől.

A beérkezett pályázatok száma a legnagyobb mértékben az IT üzemeltetés és telekommunikáció (61,9 százalék), a vendéglátás, hotel, idegenforgalom (51,4 százalék) és az IT programozás, fejlesztés (49,9 százalék) kategóriákban meghirdetett állásoknál nőtt az előző év utolsó három hónapjához képest, a legalacsonyabb emelkedés pedig az értékesítés és kereskedelem (10,4 százalék) területén volt. Csökkenés mindössze a jogi és a banki kategóriákban történt.

A közlemény szerint 2023 utolsó negyedében szinte minden vármegyében elmaradt a meghirdetett állások száma az előző év azonos időszakában aktivált hirdetésekétől, országos szinten átlagosan 13,5 százalékkal.

Heves és Veszprém vármegyék előtt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén lassult le leginkább a munkaerőfelvétel az előző év végéhez képest, ahol 30,5 százalékkal kevesebb betöltésre váró pozíciót hirdettek meg, mint egy évvel korábban. A térségben leginkább az IT programozás és fejlesztés, valamint a gyártás, termelés és a mérnöki kategóriákban kínált lehetőségek szűkültek, minimális növekedést mindössze a szakmunka, illetve a bank, biztosítás, bróker, az adminisztrációs területek és a marketing-média-PR hármasa produkált - írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy Budapesten szintén csökkentek az új munkalehetőségek az előző év utolsó három hónapjához képest a legtöbb területen, összesen 14,7 százalékkal. Ezek közül a legnagyobb mértékben a banki területek, a szolgáltató központok (SSC) hirdetésszáma fogyatkozott meg az előző év azonos időszakában aktiválthoz képest, viszont 27,9 százalékkal több nyitott állás volt a vendéglátásban, idegenforgalomban dolgozók számára a fővárosban.

A közlemény szerint három vármegyében nőtt a munkaerőigény, Hajdú-Biharban 20,7 százalékkal emelkedett a feladott álláshirdetések száma, a második legnagyobb gyarapodás 12,8 százalékkal Tolna vármegyében volt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 0,2 százalékkal több állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban.

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója a közleményben az idei várakozásokkal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy bár jelenleg mindössze január első napjainak adatai láthatóak, ezek egyelőre fokozott álláspiaci aktivitást jeleznek elő - írta az MTI.