“Báthory lakóparkban eladásra kínálok egy 222 nm hasznos alapterületű 4 hálószobás 2008 ban épült , 900 nm parkosított telken fekvő önálló családi házat. Az ingatlan 38 as Porotherm téglából épült a mai kor elvárásainak megfelelő 15 cm- es szigeteléssel. Az otthon melegéről új kondenzációs kazán padlófűtéssel illetve hangulatos kandalló, hűtéséről újszerű klímaberendezés gondoskodik.

A 150 nm.-es alsó szinten előszoba, nappali-étkező, konyha, hálószoba, mosókonyha, mosdó illetve a hálószobából közvetlenül is elérhető fürdőszoba is helyet kapott ahol kád illetve zuhanyzó is rendelkezésre áll. A nappaliból kijutunk a kb 40 nm es ,közvetlen kertkapcsolatos fedett teraszra ami tökéletes helyszín családi ,baráti összejövetelek lebonyolítására.

A fenti 72 nm .- es szintre érkezve 3 hálószoba,fürdőszoba illetve hatalmas szintén 40 nm alapterületű,panorámás terasz is helyet kapott.Ugyanitt gardróbhelyiség illetve dolgozószoba is kialakításra került.

A kertész által gondozott meseszép, fúrott kútról üzemelő öntözőrendszerrel ellátott kertben tárolóhelyiségek is épültek.A ház egyébként is igen kedvező rezsijét 5 kw.-os 2033 ig szaldóelszámolásban lévő napelemrendszer is támogatja,Az autók elhelyezéséről 36 nm .- es 2 állásos fűtött garázs gondoskodik.A ház biztonságáról kamerarendszerrel kiegészített riasztó felel..”[...]

