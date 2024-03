Szeretne egy olyan házban élni, ahol a minőség alapfelszereltség? Vágyik a térre? Itt mindez adottság! Ha értékálló ingatlanba költözne, nézze meg ezt a közel 200 négyzetméteres luxusházat Nyíregyháza kiemelt részén. Ha csak egy medencére vágyik, még azt is építhet bele, hiszen elfér. Ha több autója van, az sem akadály, kettő is be tud állni a fűtött garázsba! Felújítással pedig nem kell törődnie, csak személyes tárgyait kell hoznia!

“Nyíregyháza Korányi kertváros kiemelt részén eladásra kínálok egy 192 nm alapterületű,2009 - ben téglából épült szigetelt családi házat. Az ingatlan 1023 nm parkosított, öntözőrendszerrel is ellátott telken fekszik , ahol 16 nm kerti faház is található illetve adottságai lehetővé teszik medence kialakítását is.

Az ingatlan 4 hálószobával, amerikai konyhás nappalival ,2 fürdőszobával rendelkezik illetve egy mosókonyha is helyet kapott.Az otthon melegéről kondenzációs kazánnal támogatott padlófűtés és hangulatos kandalló gondoskodik.

Az családi ház prémium kategóriás egyedi készítésű beltéri ,kültéri nyílászárókkal, elektromos redőnyökkel szerelt, monolit födémje lehetővé teszi a tetőtér esetleges beépítését is. Komfortját klimatizálás, központi porszívó és riasztóberendezés is emeli, a családi ,baráti összejövetelek kiváló helyszíne lehet a 25 nm alapterületű fedett terasz.

Az autók tárolása 36 nm.- es 2 állásos fűtött garázsban megoldott. A minden igény kielégítő ingatlan várja komoly érdeklődőit..”[...]