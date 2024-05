– Októberre elkészülnek a 100-as vasútvonal kiviteli tervei, amelyeket követően kiírhatjuk a kivitelezési pályázatot. Jövőre már a Debrecen–Nyíregyháza 100-as vasútvonal fejlesztésének kivitelezésével számolunk. Elkészült az ipari park logisztikáját, terminálját és indító-rakodó-fogadó vágányát vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány is, amely rámutatott, hogy nemcsak az ipari zónával és az ipari park közvetlen környezetével kell foglalkoznunk, hanem a nyíregyházi állomáshoz közeledve a Simai úti – jelenlegi szintbeni – átjáróval is. Az iparból származó extra terhelés miatt a szintbeni csomópont már nem lesz elégséges, ezért a tervezési feladat részeként a Simai út különszintű áttervezésével és későbbi megvalósításával is számolunk