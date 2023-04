Hosszú ideje nem tapasztaltunk a térségben olyan mértékű negatív hőmérsékleti eltérést, mely az idei április első tíz napját jellemezte. A mínusz 4 fok körüli anomália mellett bőséges csapadék is hullott, így a „bolondos” hónap eddig kifejezetten télies arcát mutatta – tájékoztatta lapunkat dr. Rácz Csaba.

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa elmondta: az 1991-2020-as évek átlaga alapján az első dekád középhőmérséklete a 10 Celsius fokot közelíti, ehelyett most mindössze 6 fok körül alakult. Az országszerte szokatlanul hideg időjárás okozója a Brit-szigetek felett kifejlődő magas nyomású, illetve a kelet-európai síkság feletti ciklonok közös áramlási rendszerében dél felé zúduló hideg légtömeg volt.

– Ez a hidegörvény végül térségünkben oszlott fel, fokozatosan elveszítve hideg jellegét. Az időszak elején még az évszaknak megfelelő, 10-16 fokos tartományba emelkedett a napi csúcshőmérséklet, majd a hideghullám mélypontján olyan nap is akadt, amikor a hőmérő higanyszála egész nap nem kúszott a 3-4 fok fölé. A dekád végéhez közeledve, a húsvéti ünnepekre ismét melegedett a levegő, de az időszak legvégére is csak 15 Celsius fok körüli hőmérsékletet mérhettünk – tudtuk meg dr. Rácz Csaba.

A szakember hozzátette, a gyümölcsösök terméskilátásai szempontjából kritikus hajnali minimumok szempontjából jól indult az időszak, egészen a dekád feléig fagymentesek voltak az éjszakák. A magasban azonban rendkívül hideg, a sokéves átlagnál 8-10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű levegő érkezett fölénk, mely alapján, szinte lemásolva a március végi lehűlést, pusztító fagyokra volt kilátás a kiskertekben és a gyümölcsösökben. A szerencse viszont másodszor is térségünk mellé állt, hiszen a hátráló légörvény fölénk húzódásával már nedves levegő, ezzel pedig vastag felhőzet és jelentős csapadék is érkezett.

– Megnyugvásra ekkor sem volt még okunk, hiszen a csapadék hó formájában, s kellően intenzíven hullott ahhoz, hogy ismét több centiméteres hóréteg alakuljon ki. A mintegy 3-10 centiméter vastag hótakaró hetedikén virradóra is megmaradt, ahogyan a zárt felhőzet és a csapadék is további védelmet nyújtott a kisugárzási fagyok ellen. A következőkben fokozatosan enyhült a felettünk lévő légtömeg, így mire a ciklon a felhőzetével együtt feloszlott, a hideghullám is véget ért. Bár a vegetáció fejlődését alaposan visszavetette a hideg időszak, a fagyérzékeny növénykultúráink megmenekültek a károktól – adott értékelést április első dekádjának időjárásáról a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

KM