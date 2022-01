Az anya és lányai az egyik nyírségi település temetőjéből tartottak haza az elmúlt év november végén délután, ugyanis hozzátartozójuk temetésén vettek részt. A temető előtti útszakaszon sétált az egyik lány, amikor elhaladt mellette a sértett a gépkocsijával, melyben rajta kívül még a testvére és annak 11 éves gyermeke ült. A gépkocsi visszapillantó tükre hozzáért az úttesten sétáló vádlott könyökéhez, mire a sértett a járművel megállt, hiszen a KRESZ előírja, hogy az ilyen esetekben meg kell győződnie a gépkocsivezetőnek arról, hogy történt-e sérülés. Megpróbált a gépkocsiból kiszállni a sofőr, azonban ekkor a két lány kinyitotta a gépkocsi ajtaját, hangosan szidalmazták, kabátjánál fogva akarták kirángatni, ami csak azért nem sikerült, mert a sértettnek a biztonsági öve be volt kapcsolva. A vádlottak a sértett haját is húzgálták, de így sem sikerült őt kiszedni a gépkocsiból. Ekkor a jármű ellen fordultak, annak karosszériáját ütötték-rugdosták.

A két lány édesanyja a gépkocsi anyósülésén utazó másik sértett ellen fordult, és miközben azt kiabálta, hogy „meghaltok kutyák, vért vérért!” megfogta a sértett kezét, és megpróbálta megütni. Ezt azonban a vádlott egyik férfi hozzátartozója megakadályozta, lefogta a magáról megfeledkezett nőt.



Szerencsére a cselekmény során senki nem sérült meg, viszont a gépkocsiban 120.000,- forint rongálási kár keletkezett.

A vádlottak beismerő vallomást tettek a rendőrségen, elmondták, hogy nagyon megbánták a cselekményüket, amit azzal magyaráztak, hogy a temetés miatt felindult lelki állapotban voltak, azonban tudják, hogy ilyet nem szabad csinálni.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a két lányt a bíróság bocsássa próbára, míg édesanyjukkal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki azzal, hogy rendelje el a pártfogó felügyeletét is, mert hasonló cselekményért már volt büntetve, így szüksége van arra, hogy egy kívülálló személy segítse a mindennapi életben, a törvénytisztelő úton való elindulásban. Az ügyészség azt is kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a vádlottakat a gépkocsiban okozott kár megfizetésére is.

Az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.