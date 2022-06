A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított férje szerelmi viszonyt folytatott a sértettel, melyről a gyanúsított is tudomást szerzett. Az asszony féltékenységének többször is hangot adott emiatt. 2022. június 18-án a délutáni órákban a gyanúsított megjelent egy Szabolcs megyei ingatlanban, ahol a férjét és a sértettet az ágyban találta. A gyanúsított kiabálni kezdett, majd ütni kezdte a sértettet és az ágyról is lerángatta. Miközben a férje öltözködött, a gyanúsított egy üveg hamuzóval fejbe vágta őt, aki ezután elmenekült a helyszínről. Ezt követően a gyanúsított tovább folytatta a sértett bántalmazását, majd puszta kézzel megfojtotta.

A sértett a bántalmazás következtében a helyszínen elhalálozott.

Az ügyben a nyomozás kezdeti szakban van. Bár a gyanúsított büntetlen, jelenleg egy kiemelkedő tárgyi súlyú – akár 15 évi szabadságvesztéssel is büntethető - bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a nyomozóhatóság. Erre tekintettel, a bíróság döntése szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén a gyanúsított megnehezítené a bizonyítást azzal, hogy az eljárásban részt vevő tanúkat, más személyeket jogellenesen befolyásolná, ezért elrendelte letartóztatását.

A végzés nem végleges, az ügyészség tudomásul vette, de a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be ellene.



- Dr. Resán Dalma, Sajtószóvívő, Nyíregyházi Törvényszék -