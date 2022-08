A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint a két vádlott 2022. június 6-án este az egyik szatmári településen szórakozott nagyobb társasággal, ahol jelen volt a sértett is. A sértett az este folyamán többször megkérte a házigazdát, hogy a közeli boltból hozzon neki italt, ilyenkor elővette a pénzét is, amit láttak a vádlottak.

A két 15 éves fiú elhatározta, hogy megszerzi a sértett pénzét erőszak útján is. Fél órával hamarabb indultak haza a buliból a vádlottak, azonban az úton megvárták a sértettet, aki ittas állapotban tolta a kerékpárját. Az egyik vádlott egy kődarabot vett a kezébe, majd odament a sértetthez, akire rákiabált, hogy „pénz vagy halál!”. A vádlott a sértett kerékpárját megrántotta, az ittas férfit ellökte, aki a földre esett, majd a vádlott a zsebéből kivett 10.000,- forintot. Ekkor odaugrott a másik vádlott is, aki elrakta a férfitól elvett pénzt. A sértett felállt és tolta a kerékpárját hazafelé, ami nem volt jó döntés, mert ezt látva a vádlottak úgy döntöttek, hogy ismét megtámadják, és a még nála lévő maradék pénzt is elveszik. Ahogy a sértett a lakott területen kívüli kivilágítatlan útszakaszra ért, a vádlottak őt ellökték, amitől a sértett a földre esett. A hátára fordították, hogy át tudják kutatni a zsebeit. Az egyik vádlott ráült a sértett hasára, a másik vádlott pedig a zsebeit forgatta ki. Ekkor azonban odaérkezett a sértett testvére és egy ismerőse, aminek hatására az egyik vádlott elszaladt a helyszínről, a másik vádlottat azonban a segítők visszatartották. A 10.000,- forintot az utóbbi vádlott még a helyszínen visszaadta a sértettnek.

A letartóztatásban lévő vádlottakat az ügyészség rablás bűntettével vádolja, és a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak beismerő vallomást tesznek, és nem kérik a tárgyalás megtartását, akkor három év javítóintézeti nevelést rendeljen el velük szemben a bíróság.

Az eljárás a Fehérgyarmati Járásbíróságon folytatódik.

