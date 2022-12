– Egyedülálló ügy volt – így fogalmazott dr. Stál József hétfőn a Nyíregyházi Törvényszéken, ahol egy 2015-ben történt bűncselekmény ügyében született nem jogerős ítélet.

– Rendkívül hosszú bizonyítási eljáráson vagyunk túl, hiszen ez pontosan a 100. tárgyalás, de a vádlott életútja sem szokványos. Dr. Kiss Gyula kimagasló pályafutást mondhat magáénak: rendőrtiszti főiskolát végzett, később a jogi egyetemen szerzett diplomát, és a szakvizsgát is letette. Pénzügyőr őrnagy volt, aki kriminalisztikai írásszakértő, és aki egy ügyvédi iroda alkalmazottjaként is dolgozott. A 100 tárgyalási nap is igazolja: mindent megtettünk azért, hogy megalapozott döntést hozzunk – mondta a bíró.

Ellentétes vallomások

A tárgyaláson, amelyen a vádlott szülei is jelen voltak, a vádlott védői bizonyítási indítványt nyújtottak be, s igazságügyi szakértők együttes meghallgatását, illetve pszichiáter kirendelését kérték, mert mint fogalmaztak: csak így oldhatóak fel a vádlott és a sértett vallomásai közötti ellentmondások. Úgy gondolták, hogy az eljárás során felkért szakértők minden alapot nélkülöző kijelentéseket tettek, és több esetben nem a szakma szabályai szerint jártak el.