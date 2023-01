Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2022 szeptemberében K. A. vádlottat 8 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.

A védőöltözet védte meg

A megállapított tényállás szerint 2021 februárjában, a délutáni órákban rendőrök jelentek meg a vádlott Szabolcs megyei házánál azért, hogy egy korábbi bűncselekmény gyanúja miatt intézkedjenek vele szemben. A 62 éves vádlott ittas, bódult állapotban kiment a házból, kiabálva kérdőre vonta a rendőröket, megöléssel fenyegette őket, majd bezárkózott a házba.

A férfi korábban többször elhangzott öngyilkossági szándékára is figyelemmel a helyszínre tűzoltók is érkeztek, akik áramtalanították az épületet és elzárták a gázt. Miközben megpróbáltak bejutni a házba, a vádlott kezébe vett egy kést és az ablakot betörő tűzoltó irányába szúrt. Szerencsére a kés hegye a tűzoltósági védőöltözeten nem tudott áthatolni. A vádlott ezután is folyamatosan – mindkét kezében kést tartva – megöléssel fenyegette a rendőröket. Végül a helyszínre érkező rendőri taktikai egység a férfit elfogta és kórházba szállította.

Jogerős az ítélet

– A Debreceni Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és a vádlott szabadságvesztés büntetését börtönben rendelte végrehajtani. Az ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg, a bűncselekmény minősítése törvényes, a büntetés kiszabása sem tekinthető eltúlzottnak. Hatósági személyre nem lehet úgy támadni, hogy a törvény szigorát elkerülje valaki! – tájékoztatta az tanács keddi döntéséről lapunkat Fórizs Ildikó

– Ugyanakkor az ítélőtábla a vádlott életkora és megromlott egészségi állapota miatt enyhébb végrehajtási fokozatban – fegyház helyett börtönben – rendelte végrehajtani a vádlott büntetését. Az ítélet jogerős – tette hozzá a Debreceni Ítélőtábla szóvivője.