Egyiküknek azt is mondta, hogy leszúrja és elvágja a torkát, sőt a fejét is szétveri. A rendőrök egy befizetetlen pénzbüntetés miatt mentek ki hozzá, de dühöngeni kezdett. Az őrjöngő exkluzív interjút adott a Tényeknek, azt mondja, már nagyon bánja, hogy a rendőrgyilkosság után ilyesmivel fenyegetőzött. A férfit gyorsított eljárásban már el is ítélték.

Forrás: tenyek.hu