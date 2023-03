A főszervező és a társai Nyíregyháza külterületén tartottak kutyaviadalokat. Sőt, a férfi kifejezetten erre a kegyetlen célra tenyésztette és képezte ki az ebeket. Az egyik kutya el is pusztult egy mérkőzés során. Az ügyészség most állatvédelmi keresetet nyújtott be, azt szeretnék, hogy a férfi soha többé ne tarthasson kutyát.

Forrás: tenyek.hu