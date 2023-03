Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Felkészültek a geszterédi önkéntesek

A Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület arra jogosult tagjai a legmagasabb I. kategóriába sorolva végzik tűzoltási és műszaki mentési feladataikat.

A múlt század elején, a Szabolcs Vármegyei Tűzoltó Szövetség hathatós szervező munkája eredményeként egyre több településen alakult meg az önkéntes tűzoltóság. Az 1920-as évek végére már alig volt falu, ahol nem működött volna ezen emberbaráti testület. 1927. szeptember 30-án dr. Gergelyffy András, a nagykállói járás főszolgabírája által kiadott utasítás elrendelte, hogy 1928. május 1-jéig a fegyelmi felelősség tudatában „Bököny, Geszteréd és Érpatak községekben az önkéntes tűzoltóság lehetőleg megalakítandó, a kötelezett tűzoltók és az előfogatók pontosan összeírandók. Utasítom végül Bököny, Érpatak és Geszteréd községek elöljáróságait, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tűzoltó testületek gyakorlati kiképzés végett Újfehértón az ottani önkéntes tűzoltó testület által minden vasárnap reggel 6-8 óráig tartandó gyakorlatokon részt vegyenek." A rendelet végrehajtásának ellenőrzésére Pelsőczy Béla és Aranyos István járási tűzrendészeti felügyelőket rendelte ki a főszolgabíró. Ők korábban már tájékozódtak a járás községeiben és javaslatukra az alispán az alakuló Geszterédi Önkéntes Tűzoltóság parancsnokává Szőke Ferenc tanítót nevezte ki.

Az egyesület a maihoz hasonló szervezeti struktúráját, működését illetően először az 1956. január 4-én kiadott 1001/1956. Miniszteri határozat szerint működött, egy 5 tagú vezetőséggel rendelkező testületként, melynek hivatalból a parancsnok is a tagja volt. A rendelet végrehajtásáról szóló jogszabály kimondta, hogy: „A községekben működő önkéntes tűzoltóság a tanács tűzvédelmi szerve", mely feladatait a tanács végrehajtó bizottsága felügyelete alatt, az alapszabályban foglaltak alapján látja el. 1975. február 16-án, egy 1974-ben kiadott belügyminisztériumi rendeletnek eleget téve testületből egyesületté alakultak át.

Tüzeskedésből lett a legtöbb baj

1958 tavaszán, a Kossuth út 111. szám alatt Lukács János háza gyulladt ki és a tűzoltók megfeszített munkája ellenére is teljesen leégett. Ugyanazon a napon a Kállói úton is volt egy tűz, ahol Kovács Józsefné lakóháza égett, de kigyulladtak Ferkó András, Pazsák Miklós, Horváth Mihály, Kinyi István, Toka András, Karóczkai János és Felföldi Imre portáján a melléképületek is.

1958. június 8-án számolt be Horváth András parancsnok a végrehajtó bizottság előtt a testület munkájáról, s szomorúan állapította meg, hogy azon év első felében több tűzeset fordult elő, mint amennyi az elmúlt 15 évben együttesen volt. A tüzek okait elsősorban a szülői gondatlanságban látta, mert a gyermekek elől nem zárták el a gyufát, s a tüzeskedésből lett a legtöbb esetben a baj. Azt is leírta a parancsnok, hogy: „Az idén több esetnél tapasztaltuk, hogy eljönnek ugyan a tűz színhelyére az emberek, azonban inkább nézik, mintsem segítenének. Különösen az asszonyok, csak jajveszékeltek, anélkül, hogy vizet hordanának. A legutóbbi tűzeset alkalmával is a tűzoltók erélyes felszólítására mentek a fecskendőt hajtani..."

Gyarapodó eszköz- és felkészült személyi állomány

1970-es évek elejéről készült leltár szerint egy kocsifecskendő (1928-as beszerzés), 4 szívótömlö (1928), 9 nyomótömlő (1928 és 1955), 1 sugárcső (1928), egy szűrőkosár (1928), egy 600 literes lajt (1959), egy osztóvilla (1965) áll rendelkezésre. A többi felszerelési tárgyat 1965-1966-ban vette az egyesület: egy 52 milliméteres áttétet, 2 viharlámpát, 7 vasvillát, 7 lapátot, 2 ásót, 1 vaságyat, 6 horganyzott vedret, és egy dobkályhát.

Ezen felszereléseket egészítette ki az 1965-ben kapott 400 liter/perc teljesítményű kismotorfecskendő, melyet 1974-ben egy új lajt társaságában pótkocsira szereltek.

1974-ben egy ZUK gyártmányú gépkocsit kapott az önkéntes tűzoltóság egy 800 liter/perc teljesítményű kismotorfecskendővel.

1988-ban egy új 800 liter/ perc teljesítményű kismotorfecskendőhöz jutott az egyesület, 2004-ben pedig egy Magirus gyártmányú tűzoltó gépjárművet vehettek át a Bicskei tűzoltóságtól (melybe 2007-ben egy 1,5 m3-es tartály került beépítésre), így a ZUK típusú tűzoltó gépjárművet Szatmárcseke ÖTE-nek adományozhatták.

Pályázati forrásból és jelentős önkormányzat támogatással 2020-ban egy Iveco gyártmányú emelőkosaras gépjárművel is gazdagodtak.

Az elmúlt években az egyesület eszközállománya jelentősen gyarapodott, egy defibrillátorral, korszerű sisakokkal, tűzoltási kesztyűkkel, tűzoltó védőcsizmákkal, korszerű bevetési védőruhákkal, melyekkel a beavatkozók és a beavatkozások biztonsága egyaránt fokozódik.

Geszteréd önkormányzatának köszönhetően a közeljövőben gépjárműfecskendőjük és emelőkosaras gépjárművüknek készülnek egy újonnan épített szertárt átvenni és belakni, amely jelentős előrelépés lesz számukra.

Felszereléseik gyarapodása és önkénteseink felkészültsége és ezek szakmai megfelelőssége alapján a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal létrejött megállapodás szerint a legmagasabb I. kategóriába sorolva végzik feladataikat.

Az egyesület jelenleg 56 főből áll melyből 32-en tűzoltási és műszaki mentési feladat ellátására jogosultak.

Rendszeresen részt vesznek a vármegyei létesítményi és önkéntes tűzoltóversenyeken, ahol 2017-ben debütált női csapatuk eddig veretlenül diadalmaskodik, bizonyítva felkészültségüket.

A Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokai:

Szőke Ferenc: 1927-1931

Gáspár Vilmos: 1931-1940-es évek közepéig

Horváth András: 1950-es évek elejétől - 1967

Rácz János: 1967-1970

Horváth András: 1970-1980

Köblös József: 1981-1983

Pataki József: 1983-2019

Dán Gábor: 2019-

