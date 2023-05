Értesítette a rendőrséget, és bár a tavat búvárok vizsgálták át, s a nyomozók a kukákat is átkutatták, a babát nem találták meg. Azt viszont kiderítették, hogy egy olyan nyíregyházi asszony az anya, aki az élettársával két gyereket nevel. A nő 2020 októberében orvosnál is járt, de miután megállapították, hogy terhes, nem kereste fel a védőnőt, sőt, a párja előtt is titkolta, hogy gyereket vár – valószínűleg azért, mert nem ő volt az apa.

Szürke pólóba csavarta

Az ügyészség vádirata szerint P. E. A. két évvel ezelőtt április 30-án a Bujtosi városligetben volt, amikor elfolyt a magzatvíz. Elbújt egy bokros, ligetes részben, és megszülte a gyermekét, aki felsírt. Egy manikűrollóval vágta el a köldökzsinórt, majd a babát egy pólóba csavarta és ismeretlen helyen hagyta. Az ügyészség álláspontja szerint ki akarta oltani a gyermek életét. Ha a nő az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett volna, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség szerint 15 év fegyházbüntetésre kellett volna ítélni. Ám nem tett bűnügyet beismerő nyilatkozatot és nem mondott le arról a jogáról, hogy az ügyében tárgyaláson szülessen ítélet – az eljárás szerdán a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódott. A vádlott azt mondta, érdemi kérdésekre nem válaszol, így dr. Stál József bíró foglalta össze azt, amit az asszony korábban elmondott. P. E. A. elismerte, hogy megszülte a gyereket, de azt mondta, az azt követő eseményekre nem emlékszik.

Azt mondta, elvetélt

Tanúként hallgatták meg az asszony nagyobbik fiának anyósjelöltjét, aki azóta ismeri a nőt, amióta a gyerekeik együtt járnak – ennek közel 5 éve. Főként a fiatalok miatt találkoztak, de volt egy olyan időszak, amikor együtt dolgoztak: akkor is, amikor a nő a vád szerint megölte a gyermekét. Cs. J-né azt mesélte, hogy P. E. A. soha nem beszélt neki arról, hogy szeretne még gyereket, és bár a szóban forgó hónapokban hetente találkoztak, ő nem vette észre, hogy terhes. – Mindig nagyon sovány volt, sokszor mondtam neki viccesen, hogy szívesen átadok neki tíz kilót. Abban az évben májusban volt az egyik gyermekem ballagása, és emlékszem, vett egy szép piros ruhát, küldött is egy képet magáról – kilátszott a csípőcsontja, annyira vékony volt. Nem tudom elképzelni, hogy terhes lett volna – mondta az asszony, aki arról a napról is mesélt, amikor 2021 novemberében vallomást kellett tennie a rendőrségen. – Miután kihallgattak, megkérdeztem E-t, hogy mi történt. Azt mondta, elvetélt.

Egyszer már megtörténhetett

Az ügyész, dr. Mészáros Attila kifejtette: a helyszínen egy kifejlett méhlepényt találtak, azaz szó sem lehetett vetélésről. Emlékeztette a tanút arra is, hogy a vádlottal szemben korábban is indult ehhez hasonló ügyben eljárás. Az asszony 2016-ban az egyik nyíregyházi gimnázium egyik helyiségében szülte meg a gyermekét, majd a babát egy rongyba csavarta, s egy kukába tette. A méhlepényt az egyik lefolyóban megtalálták, de a test azóta sem került elő. A nő akkor azt mondta, a gyerek halva született és mivel nem találták meg, nem lehetett bizonyítani, hogy megölte volna. Cs. J-né úgy fogalmazott: E-t ő segítőkész, a gyerekeit szerető embernek ismeri és nem tudja elképzelni, hogy ilyesmit tett volna, szerinte ez összeegyeztethetetlen a személyiségével. Az eljárás tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.

SZA