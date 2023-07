Elődje, Toldi András tűzoltó alezredes, aki 2015-ben megkapta az „Év tűzoltója” belügyminiszteri díjat, 2019-ben a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc-díjat” majd 2021-ben a Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet is, több mint tíz évig vezette a parancsnokságot. Szakmai munkája elismeréseként a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott tűzoltósági felügyelője lett 2023 júliusától.

Az új, megbízott parancsok

Oszlár Gábor hivatásos katonaként kezdte, majd hivatásos tűzoltó lett. Előbb gépjárművezető, később különlegesszer-kezelő, majd megbízott rajparancsnok lett. 2015 óta volt a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese. Hősies helytállásáért két alkalommal részesült főigazgatói elismerésben és szinte nincs olyan szakmai vagy sportrendezvény, amelyen ne indulna el. Az elmúlt években kitűnően teljesített, sokszor a dobogó legfelső fokára állhatott fel társaival és egyedül is a legerősebb tűzoltók versenyén, a TFA-n, közlekedésbiztonsági, valamint hazai és nemzetközi lépcsőfutó versenyeken. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy 2023 júliusától megbízott parancsnokként folytatja a parancsnokság vezetését.

A parancsnokhelyettesi beosztás ellátásával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Bajusz István tűzoltó őrnagyot bízta meg. Bajusz István több mint negyed évszázada tűzoltó, a kezdetektől a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság C szolgálati csoportjában. Beosztott tűzoltó, utána gépjárművezető volt, később rajparancsnoki feladatokat látott el, majd többek között a megyei ügyeleten és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatban is dolgozott. Legutóbb a parancsnokság C szolgálati csoportjának volt szolgálatparancsnoka, kilenc évig.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 2023. július 01-jei hatállyal kinevezte a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományába, iparbiztonsági felügyelő beosztásba Pócsik Zoltán tűzoltó ezredest. Pócsik Zoltán korábban évekig a kirendeltség tűzoltósági felügyelője volt. Ő a közelmúltban nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult Kis-Szabó Ferenc tűzoltó ezredest, a kirendeltség korábbi iparbiztonsági felügyelőjét követi.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgató a megbízások és kinevezések után, az érintetteknek sok sikert kívánt az új feladatokhoz és munkakörökhöz. Varga Béla tűzoltó ezredes kiemelte, a tűzoltók az új vezetés mellett is a korábban már megszokott, magas színvonalon folytatják majd a tűzoltás és műszaki mentés területén végzett munkájukat.

